造市制度將上路 許璋瑤：認識更多隱形冠軍

證交所董事長許璋瑤指出，零股交易制度可協助年輕小資族參與高價股，帶動高價股家數攀升，統計今年前三月盤中零股日均值達22.1億元，較去年實施後至年底之日均值成長2.3倍，累計成交值達1,768億元，占大盤比重0.57％。

另去年台股量能創高，但仍有百檔個股成交量不到百張，為活絡績優股，6月30日造市制度將上路，則讓投資人認識更多「隱形冠軍」。

許璋瑤在4月份的證券雙月刊中，以「零股交易打先鋒 造市制度創多贏」為文指出，零股交易自去年10月26日上路後成效顯著，年輕人積極參與，帶動集中市場加權指數自突破歷史高點，代表部分股票的價格水準持續攀升，愈來愈多的高價股對小資族形成另類的投資門檻。

他表示，舉例而言，截至3月底，上市公司股價達100元與500元以上者分別為150家及17家，較2019年新增家數達35家及十家，小資族如嘗試買進高價股，可能面臨資金過於集中於單一個股的風險，不利資產配置。

證交所已於2017年初開放定期定額業務，增加民眾進行小額投資管道，盤中零股制度實施後，投資門檻進一步降低，隨著零股的撮合次數增加，年輕人或小資族群可採用分散投資、分批投入等投資策略，穩健地投資台股。

他指出，盤中零股制度實施至今，證交所及證券周邊單位積極對投資人進行宣導，成效優異，自去年10月26日至今年3月底止，零股成交值累計達1,768億元，占大盤比重為0.57％。值得注意的是，今年前三月盤中零股日均值達22.1億元，已較去年開始實施後至年底之日均值成長2.3倍，隨著投資人的接受度越來越高，零股交易的活絡性持續提升。

投資人的年齡結構亦顯示年輕人積極參與盤中零股交易的現象，許璋瑤說，30歲以下零股月成交戶數平均為20.2萬餘戶，較實施前平均6.6萬餘戶成長逾二倍，且這族群在零股交易年齡層占比達25％，也較實施前提升3.9個百分點。換言之，盤中零股交易制度，孕育了資本市場未來主幹投資人，逐漸把台股變年輕了。

證交所統計，盤中零股交易實施至今年3月底，最受投資人青睞的熱門標的，前三名分別為台積電、大立光與聯發科，皆是家喻戶曉的大型權值股，累計成交金額分別為734億、114億與84億元，合計占盤中零股總成交金額60.5％，前十名則涵蓋九檔電子股及一檔臺灣50 ETF。

許璋瑤強調，由此可見，受年輕族群喜愛的投資標的本身就是市場能見度非常高的上市公司，鮮有整股成交量低迷但零股交易量活躍的個股。

不過，許璋瑤也強調，去年集中市場成交值創歷史新高之際，仍有近百檔股票日均成交量低於100張，其中不乏穩定經營的優質公司，卻未被投資人所關注，或因其低流動性而使投資人望之卻步，成為外界所謂的「冷門股」或「僵屍股」。

他認為，未來投資人若能透過良善的市場機制，活絡這些優質公司股票的流動性，增加買賣成交的機會，台股裡被埋沒的珍珠將重新綻放在眾人眼前。

證交所借鏡國際交易所經驗，導入股票造市者制度，規劃於今年6月30日實施，初期開放證券自營商申請，由證交所提供獎勵措施及經手費減免誘因，鼓勵造市者和交易獎勵者提供買賣報價，積極參與股票交易。屆時，除帶動個股流動性外，期拓增上市公司的能見度，證券商亦增添收入，對我國整體市場帶來正面效益，創造多贏局面。