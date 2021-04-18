台股新一周展望 法人看好類股出籠

台股指數站上萬七且周K線連四紅，16日加權指數收盤為17,158.81點，較前一個周五（9日）累計上漲304.71點，周漲幅為1.81％。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：面板股、鋼鐵股、PCB股、塑化股、驅動IC股、航運股、汽車股、水泥股等，研判本周指數將在16,800～17,300點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.經濟動能持續回溫。

2.傳產原物料及電子產品漲價題材持續，有利於業績表現。

3.外資止賣轉買，內資持續偏多。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.中美制裁持續，持續觀察後續影響性。

2.部分國家新冠疫情再度彈升。

3.國內缺水情況未見到改善。

日盛投顧：本周指數上看17,500點

台股上周震盪攻堅行情，各產業類股漲跌互見，以鋼鐵類指數上漲19.93％最強勢，生技醫療類指數下跌1.80％最弱勢。日盛投顧預期本周指數在16,500～17,500點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：封測股、金融股、工具機股、航運股、原物料族群等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.股東會融券強迫回補潮。

2.蘋果春季發表會將於本月發表。

3.美國基礎建設政策商機。

另要留意三項國內外利空因：

1.美國限制實體出口清單效應擴大。

2.台灣缺水限電情況加劇，不利企業營運。

3.電子股將進入淡季效應，業績成長減弱。

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