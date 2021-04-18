世芯跌停打開！電子股先別賣 小心兩頭空

台股上周五(16日)收盤以17158.81點作收，成交值4244億元，周線連4紅，分析師表示，上周五價量齊揚，未來一周有機會隨著世芯股價跌停打開，使資金重回電子股，屆時優先起漲的將會是台積電、聯發科等大型權值股。

近期電子股走勢相對以往較疲弱，但傳產、金融及時扮演重要撐盤角色，力拱台股站上17000點之上，現階段台股表現強勢的都在傳產原物料族群，如果手上滿手電子股，覺得這一波都沒有賺到，現在轉進傳產還來不來得及？摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，這波傳產股已經上漲一、兩周，算是漲了一段時間，現在再追，有一點慢了，因此，現在不用急著賣電子股，可以再等一下，因為資金隨時可能回流到電子股，現在賣掉反而會兩頭落空。

鐘崑禎說，萬七以上的行情如果光靠傳產股想要繼續推升上萬八、萬九會有難度，後續台股的主流一定要回到電子股，尤其傳產原物料行情已經走了一段時間，一旦傳產熄火，資金回到電子股，台積電、聯發科，甚至大立光、國巨等權值股都有機會重燃戰火，而資金是否能由傳產重回電子，最好的觀察指標就是世芯，只要世芯不再跌停，市場信心就會逐漸回籠，資金也會慢慢回到電子股。

世芯因大客戶飛騰遭美國列入實體清單影響，股價重挫，並拖累多檔同產業的IC設計族群表現弱勢，而世芯在連吞5根跌停板之後，16日跌停打開，股價甚至一度上漲，終場收在520元，下跌14元。鐘崑禎指出，IC設計股這波受影響會這麼嚴重，主要還是因為本益比與基期太高，只要一點風吹草動就導致股價跌停，IC設計股因為營收認列比較特別，因此較難估算全年EPS，因市場氛圍影響較重，萬一本益比高出本身價值太多，馬上就會反映，但如果來到合理本益比時，股價再跌的空間也會有限。

（中時新聞網 曹逸雯）

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