老謝：選股全看這數字 炒過頭要小心！

泡沫的真諦

谷月涵先生說台股有泡沫，大家要趕快跑！引發外界熱烈討論。其實，股價漲多就是利空，指數愈高，大家的機會相對愈少。台股從去年3月的8523起漲，漲到17000點，已經漲一倍了，這一年累積一倍的漲幅，不可說小，再往下走，愈必須小心，一定要更嚴格遵守投資紀律，更重視基本面，千萬別跟著市場炒作的手起舞。

說到投資泡沫，中港股市最經典的是曾經在台灣掛牌TDR的恆大汽車。這是恆大集團從賈躍亭造車接手過來的企業，恆大汽車去年營收174億港元，虧損83.09億港元，但股價以電動汽車為題材，一口氣炒到72.45港元。

最近中國官媒看不下去了，批評恆大汽車是「紙上造車」。原來恆大汽車的業務有78.79%來自醫療美容及健康醫療收入，造車的營收只占1.21%，但股價炒翻天，在香港排牌的市值高達5438.88億港元，這個市值比鴻海還大很多，如果要說泡沫，這個應該是很大的泡沫。

最近台灣的IC設計產業沾到中國議題，變得格外敏感，我也趁機把中國IC設計產業研究一下，結果我發現，大多數公司營業毛利都是負值，到稅前，稅後變成正數，像韋爾，滙頂，華潤微，芯源微，北方華創，紫光國微，或是設備股中微都是如此，看起來國家補貼的力道很大。

而且，這些公司本益比都在百倍以上，像中微是275倍，韋爾121倍，紫光國微86倍，華潤微190倍，大家都知道的中芯國際，現在本益比是148倍，相對來看，台灣的聯電廿倍，應該合理很多，而IC設計公司，像義隆電只有18倍，聯發科37倍，看起來合理很多。

全球資本市場，如果泡沫會吹破，看起來要從平均本益比百倍的深滬股市看起，台灣有些炒作過頭的個股也要小心！

文章來源：今周刊；文：謝金河

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