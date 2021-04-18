連中鋼都漲停有誰不行！中華電有機會？

中鋼股價（14日）睽違10年，盤中一度漲停來到33.2元，雖然終場以32.95元作收，但單日爆出48萬張成交量，創下17年來新高；16日股價盤中衝上每股35.75元，最終收在35.15元。

而中鋼（15日）公布5月內銷盤價，平均漲幅達8.1%，看似不錯的行情，讓一名網友發文表示，今年以來幾乎不漲停的都漲停過了，那麼中華電信漲停的日子是不是也不遠了？

該名網友在PTT上發文指出，今年聯電、台積電、台泥、長榮、華航都漲停過，現在連中鋼這種傳產都漲停，而且各個營收都創新高，他認為照這樣的情形來看，「這波之後，接下來類股輪轉應該換電信股了吧！中華電信漲停的日子是不是不遠了？」

而中鋼（15日）發布新聞稿公布5月內銷盤價，表示考量為提升產業國際競爭力並保留下游「轉型升級」的時間及資源投入，並達成綠色鋼鐵供應鏈的目標，本次5月盤價仍採取「順勢、穩健、衡平」之原則，落實月盤隨時緊盯並貼近國際行情，每月滾動式檢討逐步調整，以蓄積後續市場向上動能，5月份內銷基價平均調幅為8.1%。

不過，雖然股價14日一度逼近漲停，今日表現也頗為亮眼，但中鋼坦言，為鞏固下游產業接單競爭力，一貫採取穩健、溫和訂價策略，然而對比近期國際鋼價與走勢，現階段中鋼價格明顯落後國際行情甚多，高達100-200美元/公噸左右，尤其，主力單軋熱軋（RRQ）淨售價可說是國際市場上最低報價。

雖然中鋼表示，鋼鐵每噸價差仍落後國際行情，不過這篇以「換中華電信漲停了吧？」為題的PTT文章一出，立刻掀起眾多網友回應，有的人認同中華電的確有機會漲停，不過卻有更多人表示，中華電信的波動價格比美金還穩，甚至「比定存還定存」，只有「等其他家電信倒光才有機會漲停」、「中華電信要漲停應該是台股中難度最高的吧！」

網友進一步分析，如果中華電真的哪天漲停，那就是台股那天要「出大事」了！其他人附和回應「中華電漲就是其他股吃土的時候」、「中華電信漲停大概台股準備大崩跌了」。

根據Google股市走勢分析顯示，中華電（16日）收在114元。

文章來源：今周刊；文：林依榕整理

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