Q1獲利年增123％！外資讚中信金國泰金

隨著全球接種疫苗人數覆蓋率漸增，大家對經濟解封及通膨預期升溫充滿想像，也提供受惠「經濟重啟」（reopen）產業股價蠢蠢欲動，許多存股族的最愛—金融股就是受惠族群之一。

2021年以來台股產業輪動快速，操作難度提高的同時，也呼應許多研究機構預期會「百花齊放」的走勢。



包括摩根投信、渣打銀行、國泰世華銀行投資研究團隊都認為，短線上投資人可多留意金融、工業等「經濟重啟」概念股，以及能源、原物料等參與「通貨再膨脹」（reflation）受惠股。

經濟即將重啟 多家研究機構點名看好金融股

其中在金融股部分，大和證券更以「金融股發光發熱的時刻來臨」為題，指出金融類股在今年首季，因為低基期的關係表現相當搶眼，預估在有殖利率護身的情況下，股票相對具吸引力。

事實上，每當股東會旺季來臨前，當企業紛紛公佈年度的股利政策，殖利率議題就會浮上檯面，也因此讓成長型類股面臨較大的壓力。



相對來說，長期以來以高殖利率廣受投資人歡迎的金融股，就容易在此時重新獲得資金青睞。

根據大和證券統計，今年首季在台灣的15家金融股中，大約有近2000億元的淨利，年增達123%。

如果從殖利率的角度來看，永豐金（2890）殖利率達5.5%、開發金（2883）5.4%、兆豐金（2886）5.3%、元大金也有（2885）5.2%，是15檔金融股中的殖利率前段班。

金融股擁高殖利率護身 大和證券看好將發光發熱

其中，以銀行為主要業務的金融股來說，大和證券預期今年將迎來嶄新的開始，淨利成長表現可望因低基期備受期待，且另一項利多消息則是升息的步調可能較預期來得早，將成為銀行股另一個成長引擎。

以壽險股來說，台灣前六大壽險業者在去年下半年獲利就開始穩步升溫。根據大和證券的統計，台灣前六大壽險業在投資部位有部分獲利了結，讓今年至今的獲利數字相當亮眼，已經達到去年獲利數字的75%。大和證券預期在上半年，壽險業還有另外一波實現投資獲利的機會。

至於對以證券為核心業務的金融股來說，在去年第一季營運因為自營業務而虧損，今年第一季也已經擺脫陰霾。

投資金融股怎麼選？ 大和證券首推：中信金、國泰金

在2020年股價表現落後的金融業，在今年終於活過來，且自3月起，表現領先大盤約4%，大和證券判斷主要是因為市場資金轉向價值股，且投資人對殖利率的需求更強勁。

此外，若從經常被拿來評估投資價值的PB值（股價淨值比）來看，金融指數目前大約落在循環周期的中間部位，PB值在1.1倍的水準，股價位置相對誘人，以市場資金轉向聚焦價值選股的環境下，大和證券首推中信金與國泰金兩檔個股，分別給予買進與優於大盤的評等，目標價則為25元與52.5元。

文章來源：今周刊；文：林韋伶

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