台股萬七卻慘賠！專家大驚：中裕先放生

台股周五（16日）在鋼鐵、航運等傳產族群助攻下，站上17158點再創歷史新高。但有位PTT網友哀號，股市上萬七為何自己手中股票還是賠錢，包括台塑、東聯、中碳、長榮航、中裕等5檔，有機會總額變成正值嗎？專家認為，整體持股部位的股票最壞狀況已經過去，但損益-77%的新藥股中裕展望不明，難脫離虧損，建議先放生。

有位PTT網友在股版發文，股市已經到萬七，但他手中股票還是賠錢，不過虧損已經稍微收斂，除了中裕之外，其他個股如果繼續凹單下去。他說，本來想全部砍掉買台積電，但周五台積電大跌，想說再觀望一下，求問高手哪些可留？哪些該砍？

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，從這份持股明細來看，總報酬率-17.7%、帳面虧損30萬元，東聯成本均價33.64元、中碳152.33元、長榮航19.8元等，買進時間點恐怕是在2018年之前，研判這位投資人買了就不去理會，因此套得又深又久，股票虧損不想面對，用凹單心態等待回本才賣出，是多數投資人最錯誤又致命的操作觀念。

他認為，停損並不可怕，可怕的是錯誤的凹單，如果凹到虧50%都不處理，則必須回漲100%才能回本，而且暴跌超過3、4成以上的個股，通常產業和個股展望有嚴重疑慮，就算景氣翻轉再漲回來，也恐怕是多年之後的事。

陳昆仁指出，在這份持股清單中，新藥股中裕今年展望不明，仍難脫離虧損，不妨先放生，其餘整體持股部位各檔個股的最壞狀況已經過去，以虧損最多的中碳為例，短線油價上漲，碳材料需求復甦，公司也積極轉型儲能業務，基本面轉佳，讓中碳近期有不錯的漲幅。

他認為，其他個股也都有類似情況，如台塑、台化第一季獲利優於預期的表現；東聯今年也可望由虧轉盈；宏碁則因為遠距商機和筆電業務成長，股價創下10年新高的表現。現階段這位投資人的各檔持股仍然可以期待股價走揚，但當產業景氣反轉、股價技術面作頭時，無論虧損或獲利，果斷將持股調整到趨勢成長個股操作，才是較佳選擇。

其他網友看到中裕和長榮的成本價325.6元、19.8元直呼太慘了，紛紛回應「別的不說 中裕三萬點都凹不回來吧」、「-77.3%的中裕到底是…???」、「長榮航19.8傻眼…2015放到現在」、「長榮航的操作真是不可思議，投資這麼多年都沒有攤平」。

還有人給了不少建議，「全部賣掉，買中鋼、長榮、陽明，放空台積電，1個月內就可以把賠掉的錢賺回來」、「大多頭還能賠成這樣 真心建議0050」、「台塑 台化 低點怎麼不買」、「以後看多的，就選放空，你就賺幾十%了」、「你要學會停損把資金拿出來買其他標的，不然錢永遠卡在那，航運鋼鐵通通賺不到」。

另有網友給予信心打氣，「2020我虧20萬，現在終於賺了，別放棄。」、「我1檔合一就砍得比你損益多了 今年一月之前1年賠了70萬，最近1個月賺90萬加油」。

（中時新聞網 吳美觀）

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