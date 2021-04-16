晶瑞光登興櫃 首日盤中漲逾一倍

光學新兵晶瑞光（6787）16日以每股25元登錄興櫃，受惠於應用於NB的新藍玻璃濾光片需求走揚，以及NBPF filter（近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter）於新機滲透率拉高，吸引買盤搶進，興櫃登錄首日盤中即見到逾倍漲幅。

晶瑞光16日以每股25元登錄興櫃，繼開盤以29.9元開出後，股價一路走揚，盤中一度見到50.2元的高點，漲幅達到100.8％，以當日均價47.36元言之，漲幅亦逼近九成，蜜月行情亮眼，單日成交量達2,851張。

晶瑞光去年營收起飛，全年合併營收達1,939.8萬元、年增率136.19％，2021年第一季合併營收達777.9萬元、亦年增2.39倍，首季營收出現爆發性成長，除因去年基期較低外，晶瑞光耗時兩年的時間開發旗下NBPF filter（近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter）首季出貨大增，也是帶動業績成長的原因，晶瑞光董事長鄒瑞興表示，NBPF filter已成功協助主要國際IDM／TOF模組大廠客戶達到多區域偵測的解決方案，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，並已取得Golden認證以及亞洲地區的供應商資格，目前已小批試量產中。

晶瑞光積極擴產，繼去年祭出一億元的資本支出，用以擴建廠房及投入設備後，今年仍規畫加碼投資，推估資本支出應會超出1億元。要順利擴產，募資是一大關鍵，晶瑞光提前在今年登錄興櫃，現行資本額為4.94億元，增資後，至今年底止，股本將同步放大至6億元。