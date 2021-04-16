去年沒押台積 網友改抱航運股年賺500萬

受全球大缺櫃、港口塞船等因素激勵，航運股從去年開始持續長紅，有名學生網友分享自己的投資心得，去年4月投入本金30萬購買台積電，但賺不到萬元就出場，隨後將目標轉移至航運股，靠著當沖、短期波段等方式大賺一筆，目前手上股票市值已達到550萬元，扣除本金已賺逾500萬元。

航運股近期表現亮眼，一名學生網友在PTT論壇上回顧一年來的股海經歷，去年將賺不到萬元的台積電股票出脫後，改將持股重押在航運股，從去年長榮10幾元和陽明個位數就開始玩，過程中連續三個月當沖成交量都破億，也曾當沖賠掉140萬，但靠著長榮與陽明反彈補回損失，進而大賺一筆。

該名網友透露自己原本持股以陽明為主，但陽明本周被列為處置股，因此將主力放在長榮上，加上長榮近期大爆發，目前股票市值已來到550萬，他在文中加碼分析航運股後市，強調長榮被低估太多，接下來只會越來越好，千萬不能自己嚇自己。

文章一出後引起網友們熱烈回應，紛紛留言「少年股神就是你」、「這個水位你敢壓這麼多，心臟真的大」、「本金好多的學生，羨慕」、「學生就有百萬本金，厲害」、「這波就是敢的人，就可以吃走阿，一堆老的怕得要命」、「羨慕年輕人，越老真的越不敢衝」引起不小迴響。

長榮3月營收突破300億寫上史上新高，股價持續勁揚，16日盤中一度攻上64.3元刷新1994年1月的63.5元，寫下27年來新高，尾盤回落收在63.30元，漲幅仍有7.29%。

（中時新聞網 郭宜欣）