4/16盤前掃描》DOP、PVC俏 2檔吃香

台股4/16盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台積電總裁魏哲家15日表示，由於半導體產業長期需求的結構性提升，以及供應鏈的短期失衡現象，台積電客戶正面臨整個半導體產業產能短缺的挑戰，預期全年產能將供不應求，產能短缺可能延續到2022年。至於成熟製程因新增產能要等到二～三年後才會開出，所以產能吃緊情況更會延續到2023年。

2.不甩外資去年至今賣超逾8,000億元，內資狂潮湧入，台股熱鬧滾滾，推升台股指數站上萬七大關新高，證交所最新統計，到3月底止，台股總開戶數衝上1,145萬戶歷史新高，而光是51歲以上壯年及61歲以上的退休族，就占近五成比重，尤其61歲以上逆勢衝上近三成、5年多來大增近百萬人，應是扮演近來台股頻創天量的重要功臣！

3.台積電第一季合併營收達創新高，每股淨利5.39元也優於預期，第二季受惠於5G及HPC晶圓代工需求維持高檔，營收可望續創新高。總裁魏哲家15日法說更釋出樂觀訊息，估2021年美元營收將可望成長約20％。

4.在國際鋼市火熱助攻下，中鋼15日開出的5月份內銷盤價，全面調漲六大項鋼品價格，其中主力鋼材熱軋規格產品，每公噸大漲2,000～2,500元，冷軋漲2,300元，中規格和高規格電磁鋼片漲500～1,000元，熱浸鍍鋅建材和烤漆料也漲2,500元，平均漲幅8.1％，漲幅高於市場預期且為連11漲。

5.台塑集團1月大手筆替越南河靜鋼廠辦理超大型聯貸25億美元後，據了解，旗下台塑資源為了擴大對澳洲鐵礦砂開礦布局及充實營運資金，已和台塑資源澳洲子公司兵分兩路，籌組9.3億美元（約新台幣270億元）聯貸。

6.為有效活化資產，中石化董事會決議公開標售高雄亞灣區3,200坪住宅用地，將委託戴德梁行於5月19日公開標售，底價不公開。中石化在亞灣擁有4.8萬坪土地，除出租給法商迪卡儂4,000坪，加上此次標售3,200坪，還剩下40,800坪，初期將先以出租為主，希望吸引大型廠商進駐。

7.繼美中歐盟投入半導體研發、晶片製造後，行政院會15日拍板將從製造、人才、技術與資源三方向突圍，穩固國際戰略地位，擴大既有優勢。

其中，擴大晶圓製造競爭優勢，將投入270億元，更新竹科第三至五期標準廠房，創造年產值411.82億元；協助廠商提前布局12吋晶圓製造的利基設備，在2030年前，能生產小於1奈米之A尺度半導體。

8.中華電信三年內拚本土影視匯流霸主！中華電信董事長謝繼茂15日表示，搶當本土影視匯流霸主是所有業者的共同目標，但以目前所有業者的用戶規模來看，還都有困難，但以MOD目前擁有206萬用戶，Hami Video付費用戶45萬來看，做到400～500萬用戶就能坐穩霸主，中華電信規畫三年內達陣。

9.行政院會15日通過《稅捐稽徵法》修正草案，調降滯納金加徵方式，由「每逾2日」，修正為「每逾3日」按滯納數額加徵1％，總加徵率由15％降為10％，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。

10.根據市調集邦預估，2021年全球晶圓代工營收規模將達945.84億美元，較2020年成長11％並創下歷史新高。以地域來看，台灣晶圓代工占整體市場比重年增2個百分點達65％，韓國市占率約達18％，中國市占率僅5％。

由前五大廠來看，台積電在晶圓代工市場占有率年增1個百分點達55％，三星晶圓代工市占率達17％，聯電及格芯（GlobalFoundries）市占率均為7％，中芯國際市占率降至4％。

11.外界高度關注台灣疫苗施打與引進情況，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日表示，台灣向COVAX購買的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，6月15日前一定還會有貨到，預計有80萬劑，因此民眾施打不必擔心第二劑打不到。

12.NAND Flash控制IC廠群聯（8299）由於客戶訂單持續挹注，加上晶圓代工成本持續上升，供應鏈傳出，群聯第二季將NAND Flash控制IC報價再度調升20～30％，預期上半年部分產品漲幅年增幅更高達五成左右水準。法人看好，群聯第二季合併營收可望明顯季成長雙位數，挑戰單季新高，推動上半年營運向上衝刺。

13.疫情激勵宅經濟成長，對外包裝材料需求增加，加上進入夏季飲料消費傳統旺季，對瓶用酯粒需求成長，遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）等紡纖廠酯粒出貨量大增，產能利用率提升。業者指出，今年酯粒產業的景氣會是近五年來最旺。

14.台股電子族群近期成交比重降溫，資金陸續轉入原物料族群，包括鋼鐵、塑化、紡織族群全數受惠。全球DOP（可塑劑）市占龍頭聯成（1313），受惠農曆年後DOP報價勁揚，3月營收創下歷史新高；PVC（聚氯乙烯）製造商華夏（1305），亦受惠供需吃緊下報價續揚，法人看好其訂單能見度將維持至上半年。

15.台股歷經上下劇烈震盪，15日終於站上萬七，資金重回電子，法人看好的電子股有技嘉（2376）及中光電（5371）等獲法人持續加碼。

B.利空因子：

1.繼丹麥宣布全面停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後，現傳出歐盟也決定明年不再採購AZ疫苗及使用相同技術的嬌生疫苗。

嬌生疫苗目前正由歐美醫藥當局審視其血栓問題而暫停施打，使得這兩家疫苗的安全性成為頭號焦點，恐將拖累開發中國家疫苗接種進度，加深已開發與開發中國家在疫苗普及率上的落差。

2.台積電法說會落幕，首季財報大致符合財測與市場預期，第二季展望雖受南科跳電、先進製程複雜度提升，稍低於樂觀派法人預期，但台積電同時上調全年營收成長至20％，並提出晶圓代工產能吃緊情況延續到2022年觀點，外資圈鎖定長線成長大題材，直指重新布局時機已到。惟台積電ADR開盤後，一度下挫逾3％，迄終場仍重跌2.06%。

3.工總15日進行理監事改選結果，是「老幹與新枝」共創新局。現任理事長王文淵一如預期連任。王文淵憂心指出，目前台灣面對愈來愈嚴重的缺水問題，而依據水利署2020年8月公布的資料，台灣總水量一年有922億噸，可使用量為169.8億噸，其中農業用水佔71.6％、生活用水18.9％，而工業用水占9.5％，所以針對用水量的分配合理性，以及如何有效的推動節約用水，政府部門應深入研究及解決。

不過，王文淵說，「現階段我們更關心的是，兩岸關係持續緊張，欠缺官方對話的管道，產業問題將無法獲得有效處理，也會拖累台灣產業競爭力。」尤其目前大陸是台灣最大出口市場，去年佔台灣對外出口總值的43.9％。

4.房價壓不住！儘管政策連續打房四個月，但房價仍續創新高，第1季北台灣都會區逆勢大漲2.4～7.9％，其中台北市已重返每坪9字頭大關；另新竹來到23.7萬、基隆達21.7萬，雙雙刷新史上新高價。建商表示，這一波資金行情來勢洶洶，如果不是政策打壓，房價會漲更凶。

5.市場關心美國貨幣政策何時由鬆轉緊，聯準會（Fed）主席鮑爾14日指出，2022年前升息的機率微乎其微，在考慮升息之前，Fed會先讓量化寬鬆（QE）減碼。而在美國最大加密通貨交易所inbase上市之際，鮑爾批評加密通貨是投機工具，算不上是支付機制。

6.大陸四大資產管理公司之一的中國華融，3月底未如期發布2020年財報後，遭港交所停牌，市場對其正在進行債務重組、甚至面臨破產的說法也不脛而走，引發投資人憂慮。而華融重組影響層面甚廣，波及對沖中國美元債違約風險的中國5年期信用違約互換（CDS）日前創下2020年10月以來最高。

7.大陸晶圓代工龍頭中芯國際於9日與12日連續遭到大陸國家集成電路產業基金（簡稱大基金）減持其香港H股，大基金因此累積套現25.8億港元，消息傳出後，中芯國際15日盤中一度下跌近2％。而近日大基金頻頻減持大陸半導體企業的動作也引發市場關注。