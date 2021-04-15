道瓊首破3萬4000點 台積ADR逆勢重挫

美股收漲 道瓊首破3萬4000點大關

美國大型銀行財報亮眼，加上勞動及零售數據走強，美股周四收盤大漲，道瓊指數首度突破3萬4000點大關。

盤面上表現優異股票，包括蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜、網飛、微軟、英特爾、ASML、AMD、賽靈思、Nvidia、摩根大通、美國運通、高盛証券與特斯拉等。唯仍有逆勢下挫者，包括美國銀行、花旗集團、波音公司、美商奇異及迪士尼等，臉色鐵青。

普備台股投資人關切的聯電ADR、日月光投控ADR與鴻海ADR等，也分別上漲1.31%、1.98%及0.47%。但台積電ADR在法說會後，似被短多出盡解讀，竟逆勢重挫2.06%。

道瓊工業指數上漲305.10點或0.90%，以34,035.99點作收。標準普爾500指數上揚45.76點或1.11%，收4,170.42 點。科技股那斯達克指數上漲180.92點或1.31%，收14038.76點。另外，費城半導體指數上漲57.45點，漲幅1.79%，報3,271.33點。

（工商時報 數位編輯）

追隨美股漲勢 歐股收紅

在美股開盤漲升後，歐股15日追隨這股漲勢收紅，原因是美國經濟數據走強，財報季開始表現強勁。

倫敦FTSE 100指數上漲43.92點或0.63%，以6983.50點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚46.18點或0.30%，收在15255.33點。

巴黎CAC 40指數上漲25.56點或0.41%，收6234.14點。

（中央社）