穩懋再砸5.75億買聯茂 持股比逾1成

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）繼4月初公告、已累積逾3億元買進銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）股票後，15日公告斥資5.75億元再增持股，目前持股比達10.67％。迎接5G世代，穩懋對聯茂增加持股，擴大市場對強強聯手的想像空間，穩懋暨聯茂董事長陳進財表示，兩家在終端客戶有高度重疊，但沒有上下游關係，可以就產業做資訊交流。

穩懋4月6日至4月15日投資逾5.75億元，以每股平均138.81元，取得聯茂約414.8萬股，目的為長期投資，穩懋累積持有聯茂股數達3,553萬8,011股，金額約21.49億元，持股攀至10.67％，躍居單一最大法人股東。

陳進財表示，針對伺服器、儲存、高速光頻等領域，穩懋、聯茂在終端客戶有高度的重疊，但不是上下游關係，產品不同，但在產業性可以合作，進行市場訊息交流。

陳進財於2019年中接接任聯茂董座，主要由於聯茂原董事長蔡茂禎因健康因素請辭，董事會推派由陳進財接任。陳進財當時表示，因為原本就是聯茂董事會老董事，穩懋也是該公司第二大股東，兩家公司在5G終端客戶也有部分重疊，且其經營團隊績效良善，因此接受推派。

穩懋於15日也公告，第一季線上法說會訂於4月29日舉行，由於砷化鎵三雄之二的宏捷科、全新雙雙看好營運後市，市場關注身為龍頭的穩懋，在繼第一季營收小幅衰退之後，第二季是否能重返成長軌道。