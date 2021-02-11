台股迎金牛年 開紅盤累積4大利多尬2利空

台股在農曆年前封關後，美股道瓊等3大指數曾一度同步改歷史新頁，迄大年初一上午，傳來的美股走勢，也大多是持穩震盪趨堅格局，包括台積電ADR、聯電ADR與日月光投控ADR等，2/11的漲勢還都超越費城半導體指數，除為台股在農曆年後開紅盤架構好采頭外，也為大盤再登新高，預留不少想像空間。

業內人士指出，台股在農曆年前的2/5封關，送走大好的金鼠年後，將在2/17日開紅盤，正式迎接金牛年的牛市。而在台股封關期間，迄目前的國內外消息，已累積4大利多，與2大利空互別苗頭，僅供投資人參考。

A.利多因子：

1.總統蔡英文在2/8親訪證券交易所，讚迎金牛年的牛市行情已到來。而證交所董事長許璋瑤也明確表態，台股在萬六高檔仍很健康，主要原因係台灣經濟成長仍持續走高，且上市、櫃企業的營收與獲利成長，也持穩登高。

2.台灣元月出口342.7億美元，創單月歷史新高，而且係出口連7紅的佳績；有關單位預估，2021首季的出口值，將較去年同期增加1成，對台股在農曆年後，回歸基本面行情屬正向。

3.上市、櫃企業的元月營收改寫歷史新高者仍突破百檔，包括南電、晶豪科、元大金、瑞昱、亞德客-KY、譜瑞-KY及鈊象等波段行情，仍備受法人、大股東等大咖認同，值密切追蹤。

4.護國神山台積電在過年期間，仍積極建置高階3奈米廠，市場評估在3奈領域，台積電將再度把競爭敵手甩開；此外，市場也傳台積電還積極與旗下大客戶之一蘋果（APPLE）戮力開發新產品，顯示神山在蘋果供應鏈的主流地位，愈趨穩固。

另外，台積電在美掛牌的ADR，迄2/11的收盤價報139.16美元，以農曆年前新台幣兌美元的封關匯價係28.39元估算，則每股平均790約元，較台積電在2/5封關的市價632元，大幅超過158元，為台積波段再登高蓄積正能量。

B.利空消息：

1.美國1.9兆美元的新紓困金振興法案，可望在2月下旬順利過關，除使國際美元行情，已先行反應該利多而走高外，也使長期的債市利率悄然看漲，該現象使農曆年後的原物料行情（或說大宗物資）可能大幅上漲，使全球的通膨隱憂蠢動。

2.本土新冠確診持續增加，若加計境外移入的確診病例，迄2/11已達936人，而去年12月初的確診案例僅679人，顯示近兩個月的新冠疫情悄然升溫，未來新冠是否持續受控待進一步觀察。