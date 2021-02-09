台股未到頂 谷月涵喊2萬點

台股氣勢如虹，不斷刷新歷史高點，專家預料仍有上漲空間。有「台灣先生」之稱的金融顧問機構寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）接受美國財經媒體《CNBC》訪問時指出，台股仍未漲到頂峰，市場目前流動性充足，預料台股加權指數可望升抵2萬點，台積電將是支撐漲勢的動力。

谷月涵提到，倘若2000年和2007年的超級周期歷史重演，在市場流動性充足的挹注下，以及更多資金由海外流入、台幣升值等因素加持，將使台股加權指數再推向前所未見的高峰，是相當符合邏輯的推論。

一般來說，貨幣升值不利於出口導向的經濟，對此，谷月涵解釋說，台幣升值對台灣的出口會帶來短期的不利影響，通常是指對電子系統廠、PC廠等下游產業的影響較大，但就長期而言，反倒有利於台積電等半導體供應鏈，因為企業向海外採購設備時，台幣升值可降低成本。

當被提及台股支柱台積電近期面臨晶片短缺的挑戰，是否會拖累台股？谷月涵表示，從基本面來看，台積電在獲利走勢、訂單與出貨皆處於良好狀態，未來一年都將有表現不錯。

至於晶片短缺的問題，谷月涵認為這代表客戶願意出更高的價格，造成未出貨訂單增加，未來會轉化為訂單與出貨成長，只是擔心客戶為爭取貨源，可能有重複下單的情況，這可能影響投資人對股價的信心。

另外谷月涵也提到，儘管台積電的基本面良好，但是股價的走勢則又是另一回事，一般來說，股價會提前反應，往往反應在訂單高點，而不是在出貨的高峰，市場仍然有很多的變數，都可能會造成股價波動。