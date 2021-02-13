美國推動綠色新政 綠能概念股如何佈局？

在整個台股族群裏頭，近期一個半月最委屈的是太陽能與風電，其實這些是泛碳中和概念股，全球重要人士關注的焦點。

包括美國總統拜登、中國領導人習近平、特斯拉的馬斯克、台灣總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，他們都是共同重視綠能。

去年的七月條款讓相關光電業者有些憂心，農委會的政策讓一些限制增加，造成大家不敢再用力投資，甚至近期的股價下跌，我都懷疑業者有放手讓他跌，然後設法爭取政府更多讓步，是我推測的。

但是也有關注從上上週四蔡總統去接見光電業者，講到要設法打入國際供應鏈，以及上週五蘇院長去造訪綠能科技園區，也是提醒政府相當重視相關產業的發展，最近一週相關消息也一直有見報。

研判用電大戶條款上路之後，台灣的業者為了與國際接軌，所以會設法盡快與政府的政策做呼應。所以與國際太陽能相關股票相比，台灣的太陽能股票相對太委屈，年後到季底的作帳法人該會關注。

封關前的前一週，台股是連續五天下跌，封關這週的前兩天台股是連續兩天上漲，太陽能從上週四上週五本週一都是被法人買超，就是01/28到02/01都被買超，但是02/02賣超，不過因為跌深，所以02/03週三週選擇權結算的時候反而大漲。可惜週三週四的法人是賣超相關，短期的反彈被暫停了，要想要有強勢的反彈力道要看過年後，以上大家參考。

補充說明：目前大陸的太陽能模組被提醒，因為與新疆有關，所以可能會被美國抵制，現在台灣政府要與拜登修復關係，或許有可能在綠電產業尋求可行的合作。這是潛在可能的利多，先提醒可能的發展。

嚴設停損，並以法人的邏輯操作，順勢單追價及逆勢單賺取價差，追求獲利最大化，並控制風險。

作者介紹：微股力認證分析師-吳官隆【一鍵關注獲取資訊】

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