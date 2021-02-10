航運股套在高點？2021 最新解套祕技公開

2020年本來就為海運業結構性改變的一年，受到國際環境保護要求，要求船隊裝置脫硫塔，而其中相對其他船隊提早因應的長榮本來就是最大受惠者，無奈遭逢疫情影響，導致需求大減，但3Q20 受惠部分國家解封，需求回升帶動 SCFI （出口集裝箱運價指數）開始大幅上揚，帶動整體貨櫃運行情，但隨著市場短線資金追捧，股價走出十年一見大行情之後，不少投資人追高套牢，同時在此之前就已經有不少專家指出，運價上漲將在農曆前後觸頂，紛紛提醒貨櫃航運股價可能觸頂，且一月初也開始有商家指出，因為運價太高，而決定延後出貨的利空，結果大家也看到了，股價快速回落，高檔進場的股民紛紛套牢，究竟在年後貨櫃航運有機會解套嗎？ 來聽聽海豚怎麼說。

雖然說短線在過年前後運價有機會觸頂，但是要知道貨櫃航運這個行業，也是有他的景氣週期，每年Q4~Q1是傳統淡季，但是Q2~Q3則是相對旺季，主因就是Q3~Q4是電子消費性產品旺季，再加上之前延後出貨的商家，也還是要出貨，因此需要貨櫃運需求仍難緩減。

再加上海運缺工、缺櫃、塞港的狀況，即便近兩週有新聞提到貨櫃三雄紛紛砸下重金造櫃（需3~6個月），但仍難解決缺工、塞港的問題，因此在時序接近Q2後，貨櫃運行情有可能再起。

從技術面來看，貨櫃三雄幾時有機會重新走回上漲？

短線走勢雖然在02/02（二）強勁反彈，但目前短線結構仍然未正式翻多，進入打底期是確定的，從均線角度來看，以2603長榮來說，目前月線仍為反壓且持續下壓，但是月線目前正在扣1月初的前高區域，因此關鍵就在於兩點：

1.當月均線扣到1/15這根長黑時（約2/23日前後），到時候是否能守住季線，這時候月線才會有走平轉揚的機會。

2.若夠強勢，在2/23日前後能夠站穩月線，到時候月線搭配10日線走平轉揚助攻，就會有進一步轉強的機會。

而同時最好能夠配合量縮結構（代表籌碼穩定）。

當然也要留意，若打底失敗，則還是要留意停損還是該執行，台股公司這麼多，題材好展望佳的不在少數，不是說一定要在航運身上定勝負。

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