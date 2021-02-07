新春紅盤周 法人看好族群出列

台新投顧看好半導體、Mini LED股等8大類

台股上周強勢攻堅行情，5日指數收高15,802.40點封關，周K線收紅。新春將在2月17日開紅盤，台新投顧新春紅盤周看好八大題材類股，包含：半導體股、Mini LED股、電動車股、面板股、鋼鐵股、塑化股、資產股、紡纖股等，研判當周指數將在15,600－16,200點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.國外開始施打新冠肺炎疫苗，有利於疫情控制。

2.各國央行持續寬鬆貨幣政策。

3.外資近期有回補持股動作。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.電子股進入淡季，業績表現將減弱。

2.美國十年期公債殖利率反彈。

3.新台幣升值壓力仍在，上市櫃公司財報匯損疑慮。

群益證券：指數上看16,300點

台股上周封關周各類股全面上揚，以半導體類指數上漲7.13％最強勢，通信網路類指數上漲0.47％最弱勢。新春將在2月17日開紅盤，群益證券看紅盤周台股指數區間為15,500-16,300點，當周看好四大題材類股，包含：電動車供應鏈、被動元件股、封測股、記憶體股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台灣1月IHS Markit PMI升至60.2，連續七個月呈現擴張，係因新接出口訂單提升與庫存水位低，推動生產腳步加快，雖然全球需求面的復甦腳步緩慢，但短期在供給面緊俏下，製造業的產銷價格與出貨維持成長。

2.美國公布企業財報逾80％優於市場預期，後續兩季仍上修財測預估值，提升市場對美股未來營運展望的樂觀期待。

3.美國1月ISM製造業指數，受到疫情影響招工與物流輸送，降至58.7，仍維持擴張態勢。服務業指數升至58.7，剛性內需維繫美國的商業活動持穩。