他買台積電45股變45張 這限制竟成救命招

日前有位男大生在網路論壇發文哀號，原本想在年前買1股台積電（2330），結果誤按成1張，讓他崩潰直呼「完蛋了」；無獨有偶，另有位網友也分享自己手殘買45股台積電按成45張，所幸「每日股票交易額度只有200萬」救了他，未料po文一出，意外釣出不少人下單出現胖手指慘案，最後靠「交易額度上限」保住一命。

台積電營收持續成長，股價表現亮眼，上月最高飆上679元歷史天價，吸引不少小資族買零股搶搭「護國神山」列車。

有男大生在「Dcard」論壇發文表示，他年前打算以629元買進台積電1股湊10股，結果不慎把「1股」按成「1張」，買進1千股要支付62.9萬元，讓他瞬間崩潰哭喊「竟然成交，我完蛋了！」若該男大生違約交割，可能會面臨信用破產或帳戶被銷戶等，最嚴重還有刑責問題。

未料其他苦主也分享下單出包的經驗，批踢踢股板A大表示，他也曾經要買45股台積電，結果手殘點成45張，幸好有額度上限200萬救了他，不然就真的要湊2,600多萬。

他指出，當初下單時一直交易失敗，點了三次，緊張的請營業員幫忙看，對方就說，「你是買45張台積電喔弟弟」，最後營業員建議將每日交易200萬額度調整成50萬，避免日後又凸槌。

貼文一出，不少人紛紛回應，「還好我額度只有50萬 一張都買不起」、「按成400張 還好額度救我」、「反正改額度超簡單一通電話搞定」、「掛330股結果打成330張 營業員打來問要不要調高額度ㄒㄒ」、「可以當日沖銷！台積跌停率很低，沖掉就好了，為什麼需要去湊二千多萬呢？」。

還有人認為，「真是太可惜 不然現在大家就跟你朝聖」、「可惜阿，不然就去牽車了」、「零股跟整張界面是不一樣，很難去下錯阿」、「學美股全面以股為單位就沒這問題了」。

（中時新聞網 吳美觀）

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