2020年台股表現可謂高潮迭起，首季一度因新冠肺炎疫情，重挫至8523點，之後在資金行情帶動下大幅反彈，不僅打破高懸30年的12682高點紀錄，還陸續攻克「萬四」、「萬五」大關，全年大漲22%。

今年1月台股回檔修正，但位階仍高，選股難度也隨之增加，投資人該如何布局，才能掌握「錢」景？

有「算股達人」之稱的陳喬泓表示，由於主要國家央行已把利率壓低至近乎零，外界預期，美國聯準會（Fed）在2023年之前都不會升息，可見這場「資金派對」仍未告終。

台股仍是多頭走勢 但個股震盪恐加劇

陳喬泓提醒，指數的參考價值越來越低，2020年加權指數上漲22%，光是台積電就貢獻了約6成，今年以來也是類似情形，「台股還是多頭走勢，但個股震盪會比較大」。

在1月14日法說會中，台積電釋出的消息讓許多投資人覺得「好到不能再好」。2020年台積電總營收達1339兆元台幣，稅後淨利逾5178億元，皆創歷史新高，且每股純益（EPS）達19.97元。

台積電也預估，2021年資本支出在250至280億美元之間；2020到2025年以美元計價的營收年複合成長率，估計將達10%至15%。

「台積電是正派公司，管理層對外發言較謹慎、保守，法說會數字這麼樂觀，代表產業前景清楚明朗，最後出來的數字，可能會高過預期。照這邏輯來看，台積電（股價）不容易跌，外資也一直上修目標價，台積電不跌，指數怎麼跌？這也是指數參考性變低的原因。」陳喬泓說。

台股「強弱分明」 選股難度增加

陳喬泓認為，指數仍有上漲空間，但部分投資人可能抱持「所有股票都會好」的迷思，對此他提醒，台股已出現「強弱分明」現象，台積電大漲會有「磁吸效應」。若投資人把漲不動的股票賣掉，改買台積電，導致會漲的股票更強，不會漲的股票更弱。

另一方面，在低利環境下，投資人不太可能把錢擺在銀行，讓資產被通膨吃掉。選對股、賺到錢的投資人，還是會把錢再投入股市，而上述「強弱分明」現象，將變得更加明顯。

基於以上前提，陳喬泓強調，「今年，選股是關鍵，但難度頗高。」

他以自身經驗舉例，去年10月聽聞新冠肺炎疫苗有望問世的消息，預期在大規模施打後，經濟有機會好轉，觀光旅遊產業將隨之受惠，因此分配一部分資金，買進飯店業龍頭晶華（2707），未料到變種病毒的消息，讓股價應聲走跌。

坦言當時判斷失誤，陳喬泓說，雖然晶華跌不多，但從中可見選股難度，一旦作出錯誤判斷，隨時都會被大盤「洗臉」。

別賭「光譜兩端」 挑卓越公司、長期持有就對了

「我不建議投資人去賭光譜兩端，像疫情受惠股（例如生技）和疫情受害股（疫情受控後有望反彈的個股），雖然疫情總有一天會結束，但我們無法預測。」

陳喬泓建議，投資人應盡可能朝中間靠攏，挑選本質良好的公司、長期持有，如此一來，就不必擔心市場波動，風險相對較小。

選股策略方面，陳喬泓說，除了財報基本面等「量化」標準外，他現在更重視衡量公司優劣的「質化」標準，主要根據為知名企管顧問詹姆‧柯林斯（Jim Collins）的著作：《從A到A+：企業從優秀到卓越的奧祕》。

《從A到A+：企業從優秀到卓越的奧祕》強調，企業從優秀到卓越的過程，取決於「找到對的人」、「面對殘酷現實，但不失去信心」、「聚焦頂尖業務」、「重視紀律」，以及「善用科技作為加速器」等一連串條件。當條件齊備，推動企業如飛輪（flywheel）般高速運轉時，優秀公司就可能持續產出卓越成果。

「我用這些標準去看，台股當中，符合的公司很少，一旦符合，都很卓越，買這種公司、長期持有，你的績效就有機會打敗大盤。」陳喬泓舉例，他所持有的台積電、信邦（3023）、中租-KY（5871）、紡織股龍頭儒鴻（1476）、鮮活果汁-KY（1256），以及先前一度走跌，但基本面穩健的晶華，都屬於「卓越企業」。

▲資料來源：TEJ台灣經濟新報、公開資訊觀測站，林信男整理、製表

台積電權重最高 0050也可被視為「成長股」

將5成資金集中在台積電和信邦的陳喬泓說，過去10年來，大概只有這2檔股票，每年都可打敗大盤，「很多人問，台積電現在這價位能不能買，若覺得股價太貴，保守型的投資人，可考慮買元大台灣50（0050），因為它的成分股中，台積電權重最高，你甚至可以把0050，看作1檔成長股。」

此外，盤中零股交易上路後，就算是小資族，也可透過購買零股，參與高價股的成長行情。

「台積電、信邦，都有客戶分散的特性，比較不容易受到單一公司、產業的影響（例如台積電少了華為，仍有其他客戶搶單），有助維持成長性；最近被我納入投資清單的鮮活果汁，採『豐田式生產管理』，客戶下單才生產，可避免過度生產，又搭上中國飲料、餐飲市場的成長，我很看好。」陳喬泓解釋道。

市場上有個觀念稱，公司領導人是誰不重要，想投資，就要買「誰來經營都能賺錢」的企業，尤其是有壟斷性質的事業。

不過，陳喬泓並不認同，他認為，「公司領導人才是最關鍵的，這也是財報資料解讀之外，最重要的質化分析，即便遇到疫情，只要人對了，這家公司就會找到出路。」

必須留意的是，股市確實有過熱跡象，陳喬泓笑稱，有些投資人，買了股票，卻像抱著炸彈一樣，想逢高出脫。

其實，就算是表現很好的股票，也可適度調節、減碼，收回一些資金，待其回檔再加碼，「頂多就是少賺一點，但你的風險控制會比較好，如果有適度回檔修正，在資金派對延續的情況下，仍舊是買點。」

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

文章來源：今周刊、撰文 林信男

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