2020年台股累計漲逾22%，今年1月雖出現修正，但位階仍高，讓許多有意進場的投資人，遲遲下不了決心，就怕自己被「套在高點」。

對此，甫出版新書《不窮不病不無聊》、人稱「佛系理財大師」的施昇輝認為，股市漲跌沒人說得準，「定期定額」是現階段最合適的投資方法。

「沒人能預測高點，你現在不做任何行動，或許會錯過繼續上漲的獲利可能。」

施昇輝強調，定期定額的重點在於「長期」執行，無論股市漲跌，「長期」定期定額投資，可將成本控制在一個平均值，淡化「總是買在高點」的風險。

盤中零股交易制度上路後，許多高價股開始成為小資族投資新寵，2020年大漲60%的台積電（2330）正是頭號熱門股。

另一方面，台積電權重佔比居冠的元大台灣50（0050），以及有「國民ETF」之稱的元大高股息（0056），也是許多投資人的心頭好。若想定期定額買進，前述三檔標的，何者是最佳選擇？

投資個股 你的判斷標準是「聽說」 還是「知道」？

施昇輝建議，追求「超級成長」的投資人，選台積電；追求「成長」的投資人，選0050；追求「安心」的投資人，選0056。

他也強調，投資個股的投資人要先釐清一個觀念，「你是『知道』台積電好，還是『聽說』台積電好？絕大部分都是『聽說』。」

然而，投資個股靠「聽說」，是很危險的判斷方式。

在施昇輝的定義中，「真正知道」某家公司（個股）好的人，通常是該公司員工，或是擁有專業研究團隊，能夠訪談公司高層者，「台積電似乎是很安全的個股，我也認為台積電很好，但你把『聽說』套用在別的個股，還是很危險！」

施昇輝以大立光（3008）為例說道，過去很多人都覺得大立光是不錯的股票，但2020年大立光跌了36%，這就是個股的風險。若拿台積電和0050相比，假設市場有什麼風吹草動，台積電受到的影響一定大過0050，因為0050是個投資組合，風險相對分散。

理財要趁早 目標別過高

對於有意進場的小資族，施昇輝建議，理財要趁早，不要一開始就設定過高的目標。

他以定期定額、1個月扣1萬元為例指出，如果買0056，3個月可以買到1張（以1月29日收盤價30.26元計算）；買0050（128.2元），要扣1年以上；如果是台積電（591元），要扣5年，「對小資族或股市小白來說，哪件事有成就感？」

施昇輝強調，比起「期待賺很多錢」，小資男女「願意進場」更重要；每月扣1萬元，已經很辛苦，如果目標過高，可能無法持之以恆、中途放棄，「但若3個月扣到1張0056，你會有成就感，會願意開始理財。」

小資族較容易入手0056 「賺到錢 對理財會有信心」

0056去年配息1.6元，就算以股價30元計算，現金殖利率仍達5%以上。有粉絲和施昇輝分享其投資成果，稱買了500張0056，雖然買在30元，被很多朋友笑「買貴了」，卻非常開心，因為他投資1500萬元，獲得80萬元股息，若想靠定存拿到80萬元利息，「你得有1億」。

「很少人能有1億元啊！但擁有1500萬元的人，相對多一些吧。」施昇輝也同意，0056來到30元，確實是高價，漲幅也落後大盤和0050；不過，對小資族來說，0056較容易入手，「這樣賺到錢，他們會對理財有信心。」

施昇輝以零股交易概念說明，很多人喜歡喝高價咖啡，1杯要價150元，「可是，買1杯，就等於少買5股0056，換算成股息（1.6元），就是8塊；所以，這杯咖啡不是150元，是158元。」

同樣就股息而言，施昇輝表示，台積電屬於成長股，公司賺到的錢，未必都會配給投資人，多半是繼續投入研發、擴廠，所以股息殖利率，大概就是2%左右。

投資不必太焦慮 世界越快心則慢

施昇輝也提醒，在投資之餘，身邊還是要保留一定比例的現金，以備不時之需，「我比較保守，大概抓2年的生活費；已婚小資族，大約留半年到1年的生活費；單身小資族不必這麼保守，留3個月生活費即可。」

「我現在0056滿倉，但0050幾乎沒有」，曾在著作中建議，當台股來到萬點之上，可逐步把資金從0050轉往0056的施昇輝，目前仍確實執行該原則，「這牽涉你對投資的期望，如果你要賺大錢，當然是0050更好，但我目前的狀況，不求賺大錢，投資方法沒有誰好誰壞，不同階段，有不同思維，要自己去判斷。」

施昇輝笑稱，幾乎所有的投資達人，都被粉絲要求看對帳單，「我的粉絲從來沒跟我要過對帳單，為什麼？因為他們都賺到錢了，因為這套方法是可行的。」

幾乎不看理財書的施昇輝強調，他的投資方法，最適合自己，「所以我不要再看別人的書，動搖我的意念，就算沒有賺很多錢，我賺得安心就好了。」

如果要推薦理財書，除了自己的著作外，施昇輝只推薦1本「經典級」作品，日裔美國人企業家羅勃特．清崎（Robert Kiyosaki）的《富爸爸，窮爸爸》。

「現在的理財資訊太多了，把大家搞得好焦慮！」施昇輝引述中華電信4G形象廣告（主角為金城武）的slogan「世界越快，心則慢」強調，與其大量接收投資資訊，不如找出最適合自己、簡單的投資心法，才能享受樂活人生，安心賺。

文章來源：今周刊、撰文 林信男

延伸閱讀

中國散戶想仿效「GameStop模式」 陸股會上演史詩級軋空秀？可能的結果是…

想打敗大盤？ 除了台積電 這5檔「A+潛力股」也值得期待

一個月慘虧近200億美元！為何GameStop空頭還不投降？散戶接下來得小心這件事…