七類股金牛帶財 領漲先鋒

金鼠年完美封關，市場聚焦17日開紅盤台股表現，綜觀各家投顧法人看法，預料在資金效益助陣下，指數仍有創高機會，大盤行情由「金鼠送錢」延續至「金牛帶財」，半導體、電動車、5G、伺服器、運動健身、自行車、航空貨運七大族群將成領漲指標。

台股金鼠年大漲3,683點，農曆春節過後將迎來牛年，尤其大盤元月已率先觸及16,238點新高，惟未能成功站穩萬六關卡，開紅盤後能否再度挑戰新高，以及牛年強勢族群有哪些，也成為股民在台股休市期間的熱門話題。

由於5G、AIoT及電動車的產業需求顯著成長，法人預料，開紅盤後執掌多頭牛角的族群仍會是科技股，且因疫情影響，延續遠距辦公、居家工作等宅經濟熱度，首季業績將淡季不淡，第二季則有機會由傳產類股接棒上攻，輪番開起資金派對。

群益投顧分析，半導體及電動車將是台股多方指標的雙箭頭，受惠全球半導體產值穩健成長，台積電具製程領先優勢，以及晶圓產能不足，掀起搶貨漲價熱潮，並將帶動封測產值逐年增加，2025年先進封裝技術占整體封裝比重將提升至42.5％，封裝測試廠的營運動能攀高。

此外，根據IEA評估，全球電動車銷量未來10年將達2,200萬輛，平均複合成長率為27％，顯示產業長多格局，加上美新任總統拜登力挺聯邦汽車電動化、歐盟嚴格執行新車碳排放量，中國大陸力推新能源車等，都將支撐台廠相關供應鏈業績表現。

凱基投顧也看好，台積訂出超高資本支出目標，與美製造業新訂單指數維持擴張，兩項領先指標皆預告企業獲利將延續上修循環，以及汽車電子化、英特爾委外訂單等長線趨勢，將支撐科技股展望，因此上修台股獲利。

針對5G基礎建設，法人預估，2021年疫情可望逐漸減緩，各國也將加速5G環境的建置，對台科技業貢獻除了各項零組件外，預計下半年將擴展至終端產品，增添上下游成長動能，業績表現將雨露均霑。

傳產部份，得力於疫苗持續量產及施打，提振企業生產及消費復甦力道，預期室內健身活動將回歸正常，且互聯健身器材銷售暢旺，新型態健身模式可望成為產業成長引擎。

玉山投顧認為，自行車族群有望搭上歐美、中國大陸大力補助電動自行車，E-bike時代來臨，有利台廠市占提升。同樣在疫情衝擊降低的預期下，2021年航空載客量復甦機率大增，產業谷底已過。而近期大喊「缺櫃」的貨運市場將持續熱絡，搭配電商趨勢，需求預料延續到上半年。

股民搶紅包 元月開戶飆增

台股交易熱度不間斷，據統計，台股元月新增開戶數逾13萬戶，創單月歷史次高紀錄，僅次於2020年3月新冠股災期間。券商分析，台股12月起受惠外資回籠，啟動仰攻走勢，是再度掀起一投資人趕著開戶「上車」投資的主要原因，搶在過年前多賺點紅包錢，並對牛年行情樂觀看待，有助推升開戶數及交易量步步高升。

資金效應火燙，不僅帶動外資大力回補，內資散戶更是積極參與台股，證交所公告，2021年元月台股投資人總開戶數達2,069萬戶，較2020年12月相比，共增加13.25萬戶，創下單月次高紀錄，其中，有交易戶數也衝上320.17萬戶，顯見股民期望在封關前搶搭此波多頭行情的心態。

國內大型券商主管指出，一般投資人開立證券戶，操作屬性上以當沖及存股兩類居多，反映在台股當沖占比居高不下，以及盤中零股交易暢旺等現象，預期過年之後更會有不少投資人選擇將年終獎金、紅包錢等資金等加碼投入股市，增添市場人氣與買氣。

根據最新資訊顯示，在散戶大軍加持下，台積電零股股東人數達43.32萬人，較去年10月呈現倍數成長，更已成功「超車」中鋼，成為上市櫃零股股東榜首。法人看好，盤中零股交易熱度可望延續，預估金牛年盤中零股交易規模將有挑戰3,000億元。

此外ETF零股投資蔚為風潮，除元大台灣50、元大高股息兩檔人氣ETF分別以1,538.67萬股及981.76萬股，雙雙登上盤中零股交易股數第4名及第7名外，去年12月10日掛牌的國泰台灣5G+也大舉吸引買盤進駐，顯見產業龍頭股、高殖利率及5G趨勢為零股族布局焦點。