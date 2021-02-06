不靠半導體？節後攻月線 「它」才是關鍵

櫃買指數5日收高183.30點作收，金鼠年櫃買指數上漲21.90％，市值增加9,097億元，華義、合一兩大飆股全年大漲7.01及6.54倍最亮眼。法人指出，封關日生技股走勢轉強，市場關注新春年後生技類能否續攻，攸關盤勢能否突破月線關卡。

鼠年封關日櫃買市場三大法人賣超31.93億餘元，主要是外資賣超26.92億餘元，投信及自營商也各賣超2.7億餘元、2.31億餘元，雖然半導體相關類股呈現整理，但生技類股轉強上揚2.64％，其中高端疫苗、合一、中天、台微醫等漲停，台康生技、藥華藥、杏國、松瑞藥等也都走揚，維繫市場買氣，儘管櫃買指數受制於月線反壓，但周K線仍收紅及周漲幅2.09％。

櫃買市場鼠年封關日收盤為183.3點，相較於豬年封關日（2020年1月20日）收盤150.37點，鼠年累計上揚32.93點（漲幅21.90％），如以鼠年櫃買指數高檔190.21點，以及低檔102.27點，震盪達87.94點（震盪幅度達58.48％）。櫃買市場市值由豬年封關時的3兆4,430億元，鼠年封關市值擴增為4兆3,509億元，鼠年市值累計增加9,079億元（增幅26.37％）。

檢視鼠年前十五大強勢上櫃股中，文創股華義的鼠年封關收盤價184元，累計大漲7.01倍排名第一，二至五名為：合一6.54倍、金麗科5.78倍、進泰電子4.25倍、驊訊4.17倍，其餘依序為：高端疫苗、倚強、同致、艾華、中天、天宇、巨虹、熱映、紘康、光耀、元隆等，累計漲幅介於3.82倍到2.14倍之間，多是反映產業景氣佳及業績成長題材，其中生技相關的合一、高端疫苗、中天、熱映等，也都有亮眼漲勢表現。

至於鼠年前十五大弱勢股，和進、立凱-KY、寶得利、VHQ-KY、三貝德等前五大股價都呈現腰斬，另致振、研勤、凱碩、紅木-KY、泰偉、幃翔、智崴、新鉅科等鼠年股價跌幅超40％，六角、新盛力兩檔跌幅也接近四成，各為39.84％、39.67％。

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