台積歪樓散戶大逃殺 4類股絕處逢生

編按：台美5日以視訊舉行首場供應鏈合作對談，對於外界關切全球車用晶片短缺問題，經濟部長王美花轉述，美官方與產業協會對於我政府和業者積極協助表達感謝。據了解，台積電、聯電、聯發科等半導體重量級業者都派代表參加。 台股周五封關，台積電開高一度漲到641元，但不願抱股過年的賣壓出籠，漲幅收歛，終場小漲5元（或0.8%），收在632元。

德、日、美請求台灣供應車用晶片，台積電正在做賠錢的生意，所以股價自679一路下跌至591，跌深會反彈，但反彈該空之。台積電逢高要賣，因為要跌回514元，就是要殺散戶，耐心一點，中線買點還未到。

車用晶片低毛利，如今台積電放棄賺錢的驅動IC而去做車用晶片，當然跟政治有關係，所以2月5日美國來和台積電喬，絕對對台積電大傷；再者，德國汽車公司施壓汽車零組件廠吸收晶圓代工漲價成本，故車用晶片殺死好多股票，對台積電是利空，對台灣IC設計公司也是利空，車用晶片排擠必殺中小 IC 設計股，聯發科、聯詠縱使能充分獲得晶圓代工的產能，但漲價再漲價仍需默默吞下去，那中小 IC 設計股則成刀下亡魂，可以大膽的說，今年第一季營收恐低於預期，主力這波積極炒作中小型IC設計股驊訊、敦泰即先遭遇農曆封關丙種結帳大賣壓，空之，真的不費吹灰之力，死多這種股票抱過年的，開紅盤會焦慮的，提早預知告訴你，忠言逆耳要聽，真的。

開紅盤日會變成空之俱樂部？放空的人才會開心？換空方發球了，畢竟全球股市這波炒作太超過，台積電另一個利空是趕走超微（AMD），因其 GPU6將換三星代工生產，所以，筆者1月15日文章喊空台積電是有道理的，從張忠謀先生2019的預言「世界已不再安寧，台積將變成地緣策略家的兵家必爭之地。」

如今，台積電犧牲商業利益，加上台積電1月最後一周新增散戶股東 10 萬人，股東總數 80 萬人，股東人數竟然超越了鴻海，淪為散戶股排名第2，不殺台積電殺誰？看來護國神山已經傾倒45度角變歪樓，空之。年後什麼股崛起呢？必須低本益比、高殖利率、股價淨值比小於1；還有和半導體翹翹板關係的生技股絕處逢生。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

（中時新聞網 名家專欄》編輯 吳美觀）

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