金鼠年16檔飆漲 美德醫12倍最狂

回顧股市金鼠年表現，新冠肺炎疫情的爆發，防疫概念股之首的口罩股最先受惠，IC設計、缺貨及遠距概念股也成當紅炸子雞，美德醫療-DR狂漲1,269％，股價從1.91元，一度觸78元最高；包括合一、愛普、南電等共16檔，股價均翻逾二倍，表現驚人。

同樣身為口罩股的恆大，股價則從20.35元一路扶搖直上，最高到216元，惟後續隨疫情有趨緩跡象，以及疫苗問世等，特別是口罩由原本缺貨、以配給方式供應，到後來貨源充足，使相關個股行情回落。不過，美德醫療-DR於5日封關日收在26.15元，恆大則收在83.5元，累計漲幅仍翻三倍之多，金鼠年飆股當之無愧。

今年在熱錢滾滾挹注下，股市熱度大升溫，陸續出現「天國一輝」、「DR股之亂」、「航海王」的股市奇觀。

回顧合一與中天的飆漲史，兩家公司2020年4月中旬將研發中的糖尿病足潰瘍藥膏，以5.3億美元授權給丹麥利奧藥廠（Leo Pharma），此後合一的股價一路狂飆，以僅約三個月的時間，從31.55元大漲至476.5元，而中天則從15.15元暴漲至最高159.5元。又在疫情推波助瀾下，生技股行情大好，類股百花齊放，國內研發肺炎疫苗的高端疫苗也躋身飆股之列。

在美國總統大選中拜登政策偏好的加持，以及各國推動綠能的趨勢下，讓沉寂好些時日的太陽能族群2020年也大翻身、一甩「慘」業陰霾，其中，元晶、茂迪累積漲幅在242～325％以上，堪為指標。

而包括愛普、南電、驊訊、天鈺、同致、圓展、圓剛、立積、聯電等電子族群，則受惠疫情所帶動的遠距工作、教學潮，此外，因5G的加速推展，包括WiFi、NB（筆電）與伺服器、資料中心等都沾光，而車電則隨汽車市場復甦，以及電動車、自駕車趨勢成型，前景持續看好。