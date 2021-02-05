首季四利多 金牛再戰前高

金鼠年最後一個交易日以守穩所有均線亮麗封關，鼠年上漲3,683.69點，漲幅三成。17日為金牛年開紅盤，台股三大名師認為，第一季挾著四利多題材，將再戰16,238.46點前高。

台股5日上漲96.18點，漲0.61％，收在15,802.40點，成交值為2,869.6億元，股價新高的熱門股有聯詠、天鈺、中連貨、高端疫苗等個股。

籌碼上，外資5日賣超56.25億元，自營商買超28.32億元，投信買超6.11億元，八大公股行庫買超15.2億元，內資抱股過年氣氛濃厚。

台股金鼠年遇到新冠肺炎封城恐慌，指數最低來到8523.63點，靠著國安基金進場護盤及美國等貨幣寬鬆政策，全球股市進行強勁反彈，指數最高來到16,238.46點，高低差7,714.83點，從低點到高點計算，上漲90.5％，幾乎一倍。

展望金牛台股行情，康和證券投資總監廖繼弘、第一金投顧董事長陳奕光及台新投顧副總黃文清皆認為，台股第一季挾著四利多將再戰前高，四利多分別為：一.全球施打疫苗下經濟景氣復甦；二、台股今年配息將達1.68兆元創新高；三、八大公股行庫1月以來買超321億元；四、總統蔡英文首次視察證交所等均對台股正面有利。

廖繼弘分析，台股前波修正千點屬於第三大波的第四小波整理，農曆年節後有機會進入第五小波，再攻16,238高點，壓力16,500點上下，第二季進行第四波整理，整理幅度會加大，啟動的回檔負面因子，則是須留意美國聯準會收錢的影響，以及美國10年公債利率上升，美元轉強新台幣回貶等。

陳奕光認為，台股見高後急速下挫1,148.5點，再快速上漲848.13點，強勢反彈，預料17日開紅盤將直接來到萬六，反彈行情轉為回升行情，第一季台股創前高，第二季最高突破16,500點。

台新投顧副總黃文清認為，過去15年農曆年後行情上漲機率高，開紅盤日後十天，則上漲機率逾八成。隨著全球施打新冠肺炎疫苗，經濟景氣將陸續回溫及資金效益帶動，台股持續偏多，看好電動車、汽車電子、工具機及原物料的台塑四寶。