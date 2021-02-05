鼠年台股118檔翻倍漲 這一檔最猛

鼠年5日亮麗封關，台股指數一年來大漲3683點，有多達118檔漲幅翻倍的「漲倍股」，口罩股美德醫療-DR漲幅1269%奪冠；鼠年雖有417檔個股漲幅超越大盤，但卻有786檔個股呈現負報酬率，約46%的公司股價不漲反跌。

台股鼠年大漲3683點，漲幅達30.4%，雖然主要靠台積電、聯發科等大型權值股帶動指數，但觀察鼠年漲勢最強勁的前10名個股大多屬中小型股。台股大漲最大功臣台積電從333元大漲至632元封關，全年漲幅達89.79%；聯發科今天以950元封關，鼠年漲幅則高達126.7%。

根據統計，掛牌滿一年的1705家上市櫃公司中，在鼠年漲幅打敗大盤的只有417檔個股，約占24.5%；有接近1300家、高達76%的個股漲幅輸給大盤，其中更有高達786檔沒漲反跌，跌幅最大的3檔分別是淘帝-KY、長華、和進，跌幅都超過8成。

據投信公司統計資料顯示，鼠年漲幅前10名個股分別為美德醫療上漲1269%、華義上漲701%、合一上漲654%、金麗科上漲578%、百徽上漲552%、愛普上漲462% 、南電上漲432%、進泰電子上漲425%、驊訊上漲413%、高端疫苗上漲382%。

跌幅前10名個股分別為淘帝-KY下跌86%、長華下跌82%、和進下跌81%、凱羿下跌74%、銘旺科下跌69%、VHQ-KY下跌68%、三洋紡下跌60%、晟鈦下跌60%、泰聚亨-DR下跌55%、英瑞-KY跌幅54.19%。

從類股指數表現觀察，鼠年整體上市櫃半導體漲幅高達86.97%，遙遙領先台股大盤漲幅；電子類股鼠年漲幅54.31%居次、造紙類股漲幅48.58%位居第3名，其他包括玻璃陶瓷上漲39.17%、電子零組件上漲37.49%、運輸類上漲32.59%，共有6大類股漲幅超越加權指數的30.4%。

另有11大類族群鼠年呈現負報酬，其中金融保險類股下跌10.31%表現最差，水泥類股跌幅8.64%居次，汽車類股跌幅7.85%排名第3，光電類股跌幅也有7.4%，受疫情影響的觀光類股跌幅6.24%。其他負報酬的還有塑膠類股、油電燃氣類、食品類、生技醫療、紡織纖維及通信網路業。