2月5日一分鐘強弱勢股

2月5日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

合一(4743)

10.00

糖尿病足潰瘍藥獲美專利外，長假疫情風險也吸引避險買盤

聯詠(3034)

9.99

去年獲利與元月營收雙創歷史新高，法人喊出千元目標價

亞信(3169)

9.99

聯發科藉由認購私募股入主公司，合力開發工業乙太網市場

麗清(3346)

9.98

大陸車市延續Q4的消費動能，帶動元月營收締造新高紀錄

中天(4128)

9.96

封關日資金轉進股價經整理過後處於低位階的生技族群停泊

聚鼎(6224)

9.92

車電題材持續發酵，元月營收首度突破2億元，年增近六成

點序(6485)

9.84

母公司金士頓積極布局電競市場，同時發揮母雞帶小雞效應

中連貨(5604)

8.57

去年每股賺8.8元，公司擬配發7.95元現金股利，配發率逾九成

日月光投控(3711)

7.98

封裝產能持續吃緊，法人預估全年營收可望逐季成長

金居(8358)

7.22

進入5G時代，銅箔需求高而不墜，公司擬建新廠拚擴產

製表：柯宗沅

2月5日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

晶悅(2718)

9.81

現增股款繳納憑證上櫃首日遭市場獲利了結，引爆大量賣壓

雷虎(8033)

8.46

股價攻高回落賣壓未歇，提防重挫後觸發法人停損機制

映興(3597)

5.94

元月營收因季節性調整僅8,932萬元，較上月衰退11.83％

連展投控(3710)

5.68

股價短線急彈後面臨封關前的調節賣壓，向下回測10日均線

羅昇(8374)

5.18

集團指標友達、佳世達雙雙走弱，股價4日大漲如曇花一現

穩懋(3105)

4.51

Q1展望保守，公司自估毛利率約35％水準，低於市場預期

原相(3227)

4.19

季節性因素導致產品線拉貨趨緩下，法人估Q1營收季減一成

玉晶光(3406)

4.12

新機仍在認證當中，整體訂單與出貨狀況Q2才會明朗

正達(3149)

3.80

股價缺乏業績面支撐，跌破月線後一路走跌，短期均線下彎

致茂(2360)

3.73

外資連3日賣超近千張，股價終場守穩月線，延續多頭格局

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組