2月5日一分鐘強弱勢股
2月5日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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合一(4743)
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10.00
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糖尿病足潰瘍藥獲美專利外，長假疫情風險也吸引避險買盤
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聯詠(3034)
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9.99
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去年獲利與元月營收雙創歷史新高，法人喊出千元目標價
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亞信(3169)
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9.99
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聯發科藉由認購私募股入主公司，合力開發工業乙太網市場
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麗清(3346)
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9.98
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大陸車市延續Q4的消費動能，帶動元月營收締造新高紀錄
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中天(4128)
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9.96
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封關日資金轉進股價經整理過後處於低位階的生技族群停泊
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聚鼎(6224)
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9.92
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車電題材持續發酵，元月營收首度突破2億元，年增近六成
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點序(6485)
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9.84
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母公司金士頓積極布局電競市場，同時發揮母雞帶小雞效應
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中連貨(5604)
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8.57
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去年每股賺8.8元，公司擬配發7.95元現金股利，配發率逾九成
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日月光投控(3711)
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7.98
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封裝產能持續吃緊，法人預估全年營收可望逐季成長
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金居(8358)
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7.22
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進入5G時代，銅箔需求高而不墜，公司擬建新廠拚擴產
製表：柯宗沅
2月5日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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晶悅(2718)
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9.81
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現增股款繳納憑證上櫃首日遭市場獲利了結，引爆大量賣壓
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雷虎(8033)
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8.46
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股價攻高回落賣壓未歇，提防重挫後觸發法人停損機制
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映興(3597)
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5.94
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元月營收因季節性調整僅8,932萬元，較上月衰退11.83％
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連展投控(3710)
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5.68
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股價短線急彈後面臨封關前的調節賣壓，向下回測10日均線
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羅昇(8374)
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5.18
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集團指標友達、佳世達雙雙走弱，股價4日大漲如曇花一現
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穩懋(3105)
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4.51
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Q1展望保守，公司自估毛利率約35％水準，低於市場預期
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原相(3227)
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4.19
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季節性因素導致產品線拉貨趨緩下，法人估Q1營收季減一成
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玉晶光(3406)
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4.12
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新機仍在認證當中，整體訂單與出貨狀況Q2才會明朗
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正達(3149)
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3.80
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股價缺乏業績面支撐，跌破月線後一路走跌，短期均線下彎
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致茂(2360)
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3.73
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外資連3日賣超近千張，股價終場守穩月線，延續多頭格局
製表：柯宗沅
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