金鼠兩樣情！台積漲299元 大立光跌38.7%

年封關日台股在台積電、聯發科帶動下，指數上漲96.18點亮麗封關，收在15802.40點。金鼠年台股大漲3,683.69點，漲幅達30.4%；台積電鼠年大漲299元，漲幅高達89.79%，貢獻大盤估計達2,546點。

受到美股大漲激勵，加上近日來節前賣壓消化進尾聲，台股在封關日表現強勁，在台積電、聯發科等半導體領軍帶動下，指數開高後一度衝高到15,938點，盤中漲逾200點，指數直逼16,000點，衝高後雖有賣壓再度出籠，壓縮指數漲幅。

台股加權股價指數今天終場上漲96.18點，漲幅0.61%，收在15,802.40點，成交值新台幣2,804.08億元；台股在上週大跌880點後，本週週線反彈664.09點。

不過尾盤生技股適時接棒，指標股合一、中天雙雙亮燈漲停，近來強勢的疫苗股高端續強，資金似有轉戰整理大半年，股價處低位階的生技族群。

統計台股金鼠年大漲3,683點，漲幅達30.4%，最大功臣台積電從333元大漲至632元封關，全年漲幅達89.79%；聯發科今天以950元封關，鼠年漲幅則高達126.7%。

半導體是金鼠年最強勢的族群，傳統產業股則以防疫生技股打頭陣，在上半年表現最搶眼，下半年航運股接棒演出衝出高人氣。

儘管台股鼠年指數飆出3成的漲幅，但仍有高達1,300檔個股全年績效輸大盤，例如股王大立光今天收在3,050元，雖力守3000元關卡，但鼠年大跌38.7%，與護國神山台積電表現兩樣情，可說是最失落的股王。

分析師表示，封關日政策作多企圖明顯，台美半導體供應鏈合作前景座談會消息，激勵半導體股表現；其他金融及傳產各類股，今天也多維持榮面，最後收在15,800點之上也為金鼠年封關畫下美好的句點。

法人表示，雖因長假效應成交量仍未能回到3,000億元以上，但也出現近3個交易日來的大量，顯示在消化年前賣壓後，部分長線資金勇於抱股過年。

此外，根據統計，過往15年封關日指數上漲機率約87%，且最近已連續4年都是上漲；加上近年紅盤日後10日、20日、40日上漲機率分別為80%、87%、80%，也讓投資人信心大增。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，鼠年順利收紅封關，是近10年來表現最好的一個農曆年封關日漲勢，雖然鼠年封關前未站回萬六大關，不過從國內外經濟與企業獲利面來看，牛年紅盤日後的台股仍有行情可期，且國際疫情狀況持續舒緩，更有助經濟表現。