半導體PCB開派對 台股登15,800周線長紅

半導體族群在農曆新年前的封關日，持續擔當大盤攻堅主流，加上PCB族群南電、欣興等也輸人不輸陣強勢登高，而MOSFET如杰力、大中，與被動元件如國巨、華新科、聚鼎、凱美及興勤等族群則臉色泛紅，該等電子股支撐盤勢開高之後欲小不易，終場重登15,800點之上，為金鼠年封關畫下美好句點。

台積電、日月光投控、聯發科等3大重量級集團股，是盤勢封關力守榮面主要功臣，加權股價指數盤中最高點一度觸及15,938點，距萬六大關僅咫尺之遙，但國泰金、富邦金、友達、台達電、鴻海、長榮與台塑三寶等權值股走疲，仍使短多追高心生警愓，係15,900點關卡得而復失，且挑戰萬六大關需再等等主因。

加權股價指數收盤係上漲96.18點，報15,802.4點，漲幅0.61%，成交2,804.08億元。本週的周線與上周收盤比較，則是拉出664點的長紅線，表現出色。

今盤中另一吸睛焦點，是聯發科持續領軍高價IC股向前衝，且盤中再以987元改寫歷史新頁，加上股王大立光重返3千元以上，波段轉機氣象漸被法人正視，為高價股比價預留空間，使聯詠、譜瑞-KY、祥碩、瑞昱及矽力-KY等在高檔競價互尬，走路有風。

櫃買市場方面，受惠生技股重展雄風，包括合一、中天、高端疫苗及生華科等強勢登頂或走高，激勵族群奮勇向前衝，加上紡纖、電機、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群也站在多方，適度化解世界等半導體族群演出不振，使電子類股指數逆勢下挫壓力，致盤勢開高之後，始終在盤上行進間清洗持股信心不足浮額，終場指數上漲0.26%，報183.3點，成交562.11億元。

業內人士指出，目前日、韓、陸與港等亞洲主要股市，與美股盤後電子盤，多是紅光滿面榮景，顯示市場對新冠疫情終將在疫苗陸續量產、施打下予受控，使未來3~6個月的景氣復甦不必過分看淡。

也顯示台股在農曆年後，持續回歸基本面的波段行情仍審慎樂觀，包括蘋果、電動車（含車用電子）、AI物聯網等相關供應鏈，值持續追蹤；而原物料具漲價誘因，及年後缺料的相關電子股如被動元件、晶圓代工（含整體半導體族群）與PCB載板等，也值密切注意。

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