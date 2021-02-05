封關鼠來寶 21檔牛氣沖天

台股今（5日）加權股價指數收盤報15,802.4點，漲96.18點，漲幅0.61％，成交量為2,804.08億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計基勝- KY、聯詠、 高端疫苗、合一 等21檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有16檔，前10名有基勝-KY（8427）、聯詠（3034）、麗清（3346）、聚鼎（6224）、天鈺（4961）以上5檔漲停，其餘有互億（6172）、日月光投控（3711）、華冠（8101）、東訊（2321）、欣興（3037）。

今日有15檔個股超過3％跌幅，跌幅前10名為東華（1418）、雷虎（8033）、凱羿-KY（2939）、天瀚（6225）、羅昇（8374）、百一（6152）、玉晶光（3406）、美德醫療-DR（9103）、榮星（1617）、正達（3149）。

上市成交量前10名個股依序為友達（2409）、群創（3481）、華邦電（2344）、華航（2610）、聯電（2303）、長榮（2603）、陽明（2609）、日月光投控（3711）、彩晶（6116）、天鈺（4961）。

上櫃有35檔5％以上漲幅，漲幅前16名都是漲停有高端疫苗（6547）、合一（4743）、亞信（3169）、上洋（6728）、驊訊（6237）、中天（4128）、弘煜科（6482）、富致（6642）、元創精密（3685）、華鎂鑫（8087）、台微醫（6767）、華義（3086）、點序（6485）、天剛（5310）、風青（2061）、宇環（3276）。

今日上櫃有15檔股票有4％以上的跌幅，跌幅前10名依序為跌停的凱鈺（5468）及晶悅（2718），其餘有合邦（6103）、地心引力（3629）、志旭（8067）、映興（3597）、富驛-KY（2724）、連展投控（3710）、力新（5202）、建達（6118）。

上櫃成交量前10名為金居（8358）、欣銓（3264）、驊訊（6237）、台康生技（6589）、力致（3483）、穩懋（3105）、高端疫苗（6547）、南仁湖（5905）、亞信（3169）、中天（4128）。

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