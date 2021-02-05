外資讚「升」連連 日月光放量飆上百元

封測龍頭日月光投控（3711）2020年第四季及全年業績亮麗，公司對2021年首季及全年營運展望樂觀看待，目標營收季季增、營益率提升1.5～2個百分點。多家外資出具報告，除維持「買進」或「加碼」評等，目標價區間自90～118元一舉調升至110～145元。

受外資齊聲按讚激勵，日月光投控今（5）日股價開高後獲買盤敲進，放量飆升8.5％至106元，早盤維持逾8％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期亦偏多操作，本周迄今合計買超4,277張。

美系外資指出，日月光投控受惠測試稼動率轉佳、規模經濟效益擴大、平均價格（ASP）提高、矽品出售福建矽電使折舊降低，即使面對毛利率較低的電子代工（EMS）營收增加、新台幣強升等不利影響，去年第四季毛利率及營益率均優於預期。

同時，日月光投控首季營收季節性修正幅度優於往年平均、估僅季減17.5％，且全年成長目標超乎預期，看好今年營收可望成長逾13％、每股盈餘（EPS）估達7.7元，將今明2年每股盈餘預期大舉調升34.8％、24.3％，維持買進評等、目標價自100元調升至145元。

歐系外資亦認為，強勁的封測業務需求及業外收益，使日月光投控去年第四季每股盈餘遠優於市場預期。儘管首季因步入淡季將使電子代工（EMS）業務營收季減30％，但貢獻營收57％的封測業務營收估將持平去年第四季，預期季團首季營收僅季減16％。

歐系外資指出，日月光投控預期今年打線封裝產能將全年吃緊，且資本支出估較原先的年減35％調升至持平。預估今年營收年增將年增17％，將今明2年每股盈餘預期分別大舉調升39％、48％，維持「買進」評等、目標價自95元調升至135元。

另一家美系外資認為，日月光投控首季營運展望「前所未見的強勁」，且產能吃緊、良好的訂價環境、智慧製造及持續增加的關燈工廠，可進一步提升毛利率，與矽品的合作綜效可望進一步降低營運費用，看好今年營益率可望提升至8％以上。

美系外資預期在營運合作效應持續增強、高稼動率、智慧製造及EMS/SiP整體解決方案效率提升，將帶動日月光投控今明2年營收將大幅成長，看好今年營收可望大增64％，維持買進評等、目標價自114元調升至120元。

日系外資認為，5G及WiFi等頻寬、高速運算（HPC）升級和車用市場復甦，推動市場結構性成長，儘管下半年的庫存風險仍然存在，但預期即使出現調整亦僅為季節性狀況，不影響日月光投控的結構性成長趨勢，維持買進評等、目標價自90元調升至110元。

（時報資訊 林資傑）

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