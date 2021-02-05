2/5盤中焦點股 重點摘要

今（2/5）日熱門焦點股如下：

（1）封關日氣盛 生醫股牛運當頭

台股今是金鼠年最後一個交易日，即農曆年長假前的封關日，之後即將迎來金牛年市場；大盤甫開市即跳高向前衝，暫報15,805點，之後在中場之前的上下震盪，最高點一度觸及15,938點，最低點則一度來到15,774點，高低差距達164點，顯示投資人是否抱股過年，多、空在高檔激烈爭戰。

不過，盤中多方指標，明顯以半導體族群為核心，包括台積電、日月光投控與聯發科等，力挺多方陣營，同時吸引小資散戶在盤中積極買進零股，抱股過年；迄上午10：38，台積電零股暫成交41.3萬股，日月光投控暫報報成交逾16萬股，聯發科則暫報成交逾10萬股，顯示即便這3檔股價都位處百元甚或直逼千元以上高檔，小資族仍無所畏懼，逢低布局零股。

台積電周五開市暫報638元，盤中最高價一度來到641元，目前則暫報637元，呈現欲小不易格局。公司去年獲利係5,178億元，年度EPS 19.97元，毛利率高達53.1%，由於今年獲利成長持續看俏，係法人、大股東認同中多標的之一。

聯發科周五開市暫報955元，盤中最高價一度來到987元，與千元僅差13元，目前暫報969元，高檔穩健趨堅震盪。公司去年獲利149億元，年度EPS 26.01元，稅後淨利係414億元，改寫近5年新高。由於公司在5G手機市場的晶片市占率大提高，且在近期全球大鬧晶片荒之餘，公司仍老神在在陸續推出新商品，2021營收及獲利成長仍審慎樂觀。

日月光投控周五開市暫報100元，盤中最高價一度來到106元，目前暫報105.5元，仍大漲逾7%，表現出色。公司去年獲利275億元，年度EPS 6.47元，高層預估，旗下封測的打線產能將持續供不應求，顯示大股東對未來營運成長也信心滿滿。

除台積電、日月光投控與聯發科，小資族大買零股有意抱股過年外，包括玉山金盤中零股成交逾6.6萬股及兆豐金盤中零股逾4萬股，也是散戶有意願抱股過年的金融標的。(時報資訊 郭鴻慧)

（2）台積電封關鼠來寶 年來股價漲近一倍

台股今日為鼠年封關日，美股續漲，電子權值股早盤大漲。台積電（2330）隨著台積電ADR收高而開高，早盤股價在高檔強勢整理，最高漲14元達641元。台積電於豬年封關日股價在333元，一年來強漲至600元之上，今年曾創下歷史新高679元，股價漲近1倍，成為帶動台股鼠年勁揚的主要動能。

台積電ADR收在128.15美元，漲0.65美元，漲幅0.51%%，換算每股為台幣727.43元。台積電周四收在51.9元，今日開高走高，盤中漲13元為640元，漲幅約2%，並貢獻台股指數逾百點。

台積電將於封關後，預計下周二(9日)公布1月營收，第1季營收將再挑戰新高。

台積電2020年獲利年增五成並創新高，賺近二個股本，今年營收估年增約15%，獲利亦將同步再創新高；台積電2020年獲利年增五成，鼠年股價漲近一倍。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電去年第4季營收及獲利同步再創單季新高；第4季營收達3615.3億元，季增1.4%；單季毛利率54%，稅後純益約1427.7億元，季增4%，每股盈餘為5.51元。2020年獲利同創歷史新高，每股純益19.97元。

台積電2020年總營收1.339兆元，年增25.2%，毛利率53.1%，拉升7.1個百分點，稅後淨利5178.85億元，年增50%，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益19.97元。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：外資連日買超、美光昨漲2.71%，今帶量續彈近3.5%。

2.麗清(3346)：1月營收創新高，月增28.87％、年增90.42％，今早放量頻頻漲停，躍過月線。

3.車王電(1533)：昨獲外資大舉買超1千張，不甩列注意股，早盤仍震盪漲逾4%。

4.智伸科(4551)：1月營收寫新高，昨雖遭三大法人聯手賣超112張，但今早仍挾量漲逾4%，挑戰月線。

5.瑞昱(2379)：1月營收年增53.2%，加上外資齊讚，早盤力漲逾5%。

6.中連貨(5604)：去年EPS 8.8元，擬配息7.95元，股價觸及漲停，再登波段新高價。

7.杰力(5299)：去年營運登頂，擬配息6.5元亦改寫新高紀錄，晨盤上漲逾4%，拚站上月線。

8.聯詠(3034)：去年獲利攀峰，第1季可望淡季不淡，早盤直奔479元漲停，衝上短波高價。

9.日月光投控(3711)：Q1不淡 營收逐季揚、配息擬調升，人氣不退散，股價上揚近7%，再度重返百元。

10.雄獅(2731)：春節國旅商機可期，頻推新服務，晨盤觸及77.7元，維持4%以上漲幅。

11.敦泰(3545)：去年每股賺3.97元，不畏外資連3賣超，早盤帶量續漲逾5%。

12.鴻海(2317)：元月營收創歷年同期新高，可望淡季不淡，外資連4天買超，封關日拚穩115元。

13.興能高(6558)：藍牙耳機助攻營運，Q1有看頭，早盤上漲約2%，突破月線。

14.國巨(2327)：1月營收衝破80億大關，無視法人賣超買盤積極布局，上攻逼近600關卡。

15.雙鴻(3324)：1月營收闖高、Q1獲利拚年增翻倍，惟封關當前買盤謹慎，漲幅約1%。

16.國產(2504)：台積電擴廠拉升混凝土需求，早盤攻高逾6%，持續自底部反攻。

17.晶技(3042)：1月營收創新高，月增12%、年增84%，多方動起來，站上90元整數關卡。

18.群創(3481)：面板價格光景大好，上季獲利破百億元，晨盤樂漲4%，攻上15元。

19.元創精密(3685)：買盤點火，連兩日漲停，攻上40元及兩年高價。

20.高端疫苗(6547)：新冠疫苗喜訊加持，晨盤逼近漲停，再寫天價147.5元。

21.智易(3596)：1月營收雙增，Q1動能續強，晨盤走揚2%，攻克月線。

22.國光生(4142)：COVAX首波新冠疫苗，最快2月抵台，疫苗股同歡，晨盤揚升3%，呈現連5紅。

23.緯軟(4953)：資服市場熱，樂看今年，早盤漲逾1.5%，重返半年線。

24.技嘉(2376)：1月營收首破百億，早盤漲逾2%，站上短中均、半年線。

25.華碩(2357)：結盟振樺電，入股瑞傳，早盤收復10日線。

26.力致(3483)：散熱產業看俏，外資昨回補，早盤漲逾6%。

(時報資訊)

（4）外資看譜瑞-KY 最高1600元

譜瑞-KY(4966)去年每股大賺44.86元，法說針對今年持續釋出正面訊息，有4家外資調升其目標價，最高上看1600元。

譜瑞-KY累計2020年合併營收為美金5.18億元，年增加35.67%，營業毛利為美金2.28億元，營業利益則為美金1.25億元，全年稅後淨利為美金1.18億元，每股稅後盈餘為美金1.52元、折合新台幣44.86元。

美系外資表示，以美元計算，譜瑞-KY第一季營收落在季減6%至季增3.4%，呈現淡季不淡，優於市場預期，譜瑞-KY認為第一季PC需求仍然強勁，高於傳統季節性，所有產品線都將強大，但最高 增長來自SIPI驅動器IC和高速接口，但相比對於同業，如瑞昱(2379)、聯詠(3034)，譜瑞-KY的第一季財測仍舊略顯保守，特別是考慮到其在去年第四季度有足夠的庫存。

展望2021年，美系外資表示，譜瑞-KY並未看到疲軟的跡象，數據中心業務持續回暖，能見度可能至少有「幾個季度」，對PC、平板電腦和顯示器的總體需求仍然保持健康，基於根據客戶的反饋，譜瑞-KY預計2021年PC需求將非常強勁，驅動器IC和T-con也將保持強勁，高速接口也將成長至用於數據中心的PCIe Gen4，將譜瑞-KY目標價由1500元調升到1555元、給予加碼評等。

另一家美系外資重申「中性」評級，新目標價為新台幣1,300元，儘管受到晶圓產能的輕微影響，但譜瑞-KY去年第4季度業績大致上在期望之內，展望未來，第一季度的運營在居家辦公、遠距教學的帶動下，將可望優於傳統淡季，故重申譜瑞-KY中性平等、目標價1300元。

日系外資表示，譜瑞-KY去年第四季營收達到財測高標，對於首季財測也優於市場預期，譜瑞-KY認為目前沒有看到任何類型的PC需求疲軟，並且訂單大於可以拿到的晶圓產能，居家辦公、遠距教學的浪潮恐會一路延續到上半年，另外，PCIe Gen4的興起可能會提高譜瑞-KY的盈利能力，將譜瑞-KY目標價由1320元調升到1500元、維持買進評等。

亞系外資表示，譜瑞-KY維持對PC個人電腦需求的正面預期，且看好其T-con和SIPI在2021年持續成長，MiniLED蘋果Macbook的T-con在2021~2022年也將推動譜瑞-KY的ASP強勁增長。

另外，預計PCIe Gen4重定時器的營收貢獻將在2021年增加，營收占比貢上看5%，到2022年將上升至14%，譜瑞-KY也會在2021年推出更多USB 4產品，總體而言，產品結構朝高階發展也將帶動利潤率進一步擴大，針對晶圓代工價格上漲，譜瑞-KY也會適度和客戶溝通，故將譜瑞-KY目標價由1400元調升到1600元、維持買進評等。（時報資訊 王逸芯）

（5）鼠年大發 聯電漲2倍

台股今日為鼠年封關日，美股續漲，電子權值股早盤大漲。聯電(2303)隨著聯電ADR收高而開高，早盤股價在高檔強勢整理，最高達52.8元。聯電於豬年封關日股價在16.05元，一年來強漲至50元之上，漲逾2.1倍，為鼠年表現強勁個股之一。

聯電ADR收在9.45美元，漲0.04美元，漲幅0.43%，換算每股為台幣53.64元。聯電周四收在51.9元，今日開高走高，盤中漲0.9元為52.8元，漲幅約1.5%。

聯電將於封關後，預計下周二(9日)公布1月營收，今年第一季營收將再挑戰新高。

聯電公司持續樂觀看待第一季，產能利用率將達100%，並預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率再提升至大約25%。今年資本支出並由去年的10億美元提高至15億美元。

放眼整個2021年，聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法。因此，聯電將編列15億美元資本支出預算，用以滿足來自先進製程的強勁需求。

聯電樂觀看待2021年第一季，產能利用率達100%，預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，因此，可以預期公司本季合併營收再創新高。

聯電去年受惠8吋晶圓代工供不應求並漲價，加上28奈米占比提升助益營運，股價漲2倍以上，獲利也漲逾2倍。2020年第四季產能利用率達99%，毛利率達到23.9%，單季歸屬母公司淨利為112億元，每股普通股獲利為0.92元。2020年淨利為291.9億元，每股盈餘2.42元。

聯電去年交出好的成績，2020年全年合併營收創下1768.21億元新高，年增19.3%；毛利率22.1%，比前年的14.4%大幅提升7.7個百分點；營業淨利220.1億元，年增369.3%；歸屬母公司淨利為291.9億元，年增200.7%，每股淨利2.42元。（時報資訊 沈培華）

（6）致伸1月營收雙增 股價挺進「6」字頭

致伸(4915)今年元月以來股價仰攻，由48元一路挺進「6」字頭。元月合併營收為新台幣71.8億元，較去年12月的59.2億元成長21%，亦較去年同期的53.1億元成長35%。車用感測相機模組出貨金額，在上月大幅成長，未來預期倍增，致伸為特斯拉供應鏈之一。

致伸元月3大產品應用：一、智慧介面裝置部分：居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求仍持續強勁；二、視覺影像部分：智慧型手機相機模組與汽車ADAS (感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統先進駕駛輔助系統)也較預期大幅成長；三、聲學產品：主要受惠家用娛樂音響系統需求續揚帶動營收與新案出貨。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能亦具有相當的信心。

產品項目：居家辦公和電競相關介面裝置需求仍持續強勁為公司獲利奠定穩健根基。汽車電子(感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)也預期受惠美系電動車大廠高成長動能而有倍數成長。

聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，因此聲學產品獲利將較去年大幅回穩成長。智慧物聯網(如車隊管理、警察執法用相機模組等)與智慧家庭(智慧門鎖與門鈴)等商業用、工業用策略耕耘也將逐步展現貢獻，為公司挹注下一波成長的動能。（時報資訊 任珮云）

（7）外資拱千金 聯詠奔漲停

聯詠(3034)法說報喜，去年營運登頂、且今年持續看好，亞系外資一口氣將目標價調升到1000元大關，聯詠今攻上漲停479元鎖住。

聯詠去年每股大賺19.42元，創下歷史新高，亞系外資表示，聯詠去年創紀錄的毛利率、股東權益報酬率，將驅動下一波股價評等調升，看好今明兩年每股獲利強勁表現，預估今年將有大賺33.72元、明年更能上看40元的水準，將其目標價一口氣由630元調到1000元、給予買進評等。

聯詠2020年全年合併營收799.56億元、年成長24.2%，改寫歷史新高水準，全年淨利為118.17億元、年增加14.78%，全年每股獲利為19.42元，直逼兩個股本的實力，也創下歷史新高。

亞系外資指出，聯詠第一季營運持續強勁，季增加上看12%~16%，高於市場預期，主要來自於IT需求強勁， 將帶動聯詠所有產品線增長，預計首季毛利率將落在38%~41%，顯示聯詠毛利率處在一個成長的態勢，聯詠在未來3年毛利率將處於一個成長的軌道，幅度上看10個百分點。

亞系外資表示，聯詠2021年對SoC業務的增長相當樂觀，更勝驅動IC，真正的原因在於新產品的成功和市場份額的增長，預計電視SoC、電源IC、監視和微型LED都將增長，甚至有希望打入iPad、Mac DDIC供應鏈。

此外，亞系外資表示，晶圓產能轉向車用，對聯詠TDDI多少會有影響，但聯詠已確保了大部分需求。（時報資訊 王逸芯）