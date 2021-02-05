金鼠年封關 權值股喊衝 抱股過年用這原則

台股封關紅通通 抱股過年採用這原則

台股5日盤中大漲超過200餘點，來到15,900點左右，漲幅達1.39％，已經擺脫上周重挫千餘點的干擾。台股5日即將封關，因有T+2交割制度，台股比大陸及香港股市提前封關，直到17日開紅盤。

第一金投顧董事長陳奕光認為，統計去過15年來，台股開紅盤後到20日內指數呈現上漲態勢，建議投資人可抱股過年，持股五成，五成現金採取防禦。

（工商時報 王淑以）

金鼠年封關 大型權值股喊衝

台股封關日早盤加權指數攀升，開盤上漲99.54點，以15,805.76點開出後，早盤一度勁揚140多點，10點25分左右攻高至15,938.09點。其中，權王台積電（2330）早盤上漲8元，漲幅逾1％，來到634元；IC設計龍頭聯發科（2454）則是上揚漲16元，盤中攻上987元，持續往千元大關推進。

台股金鼠年封關前最後表現機會，個股紛紛爭相表態。大型電子權值股包括台積電、聯電、聯發科、鴻海、大立光等，全數向上拉抬，拉動台股封關日大盤紅通通。法人建議，投資人可在2月初封關前酌量承接部分股價跌深的業績股、強勢股抱股過年，先回補持股二分之一左右，剩下的資金則需先觀察農曆年期間美股走勢。

（工商時報 鄭郁平）

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