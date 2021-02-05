重量級電子股領漲 台股力拚封關日收紅

台股金鼠年最後一個交易日，加權指數5日開在15,805.76點，大型權值電子股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）皆往上拉升，聯詠（3034）因財報亮眼，早盤股價衝高，創下475元的歷史新高，台股力拚封關日收紅。

受到首次申請失業救濟金的人數低於預期、暗示就業市況可能止穩，以及企業財報表現強勁、投資人期待紓困協商有進展的激勵，那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙創下歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數2月4日上漲1.08％（332.26點）、收31,055.86點，連續第4個交易日走揚。那斯達克指數上漲1.23％（167.2點）、收13,777.74點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.86％（25.54點）、收3,008.42點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，日KD黃金交叉，短線不破月線15680點支撐，仍屬多方。由於疫情稍有增溫，近期生技防疫股表現強勢，熱門股有高端疫苗、國光生、台康。美元持續反彈，但幅度減緩，密切留意美元指數走勢，攸關全球股市動向。

外資在2月回頭買超權值股，推升台股站回月線，隨著農曆長假即將到來、疫情仍有變數，台股呈現橫向整理機會大。櫃買指數上周回測季線，本周向月線邁進，KD指標開口向上，短線橫向整理格局，區間以180～190來看待，焦點股有台燿、基亞、大田、力致。

代表散戶的融資餘額來到1,944億元，在波段高點，融券餘額則減少至82萬張，台股資增券減，有機會持續軋空行情。現階段選股不選市，可關注站在月線以上且外資買超的個股，熱門股有天鈺、車王電、盛群。