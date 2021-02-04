2/5盤前掃描》13檔擁雙優勢 錢景看俏

台股2/5盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.高通（Qualcomm）透露目前晶圓代工產能吃緊，恐影響到後續各項晶片供貨狀況，法人圈預期聯發科將可望因此受惠，藉機搶下大筆市占率。法人指出，聯發科目前擁有台積電及力積電等晶圓代工大廠產能支援，將有助於手機晶片、電源管理IC及WiFi 6晶片等產品在上半年全力衝刺，助攻業績繳出逐季成長水準。

2.台美供應鏈合作前景座談會5日上午即將透過視訊登場，由經濟部長王美花率經濟部團隊與美國官方代表主持，與台美半導體上中下游業者、垂直整合製造商（IDM）及終端產品生產商等共計30多個廠商。王美花強調，這次的主題將以半導體產業鏈的合作和未來目標為主，「由民間主談」，未來還會安排電動車、5G、醫療主題的場次。

3.面板雙虎去年第四季大賺！友達稅後淨利逾84億元、群創獲利更破百億元，單季獲利雙雙創下三年來的單季高點，幾乎是每天開門就賺1億元！

隨著下半年獲利暴增，雙虎2020年營運也轉虧為盈，友達全年稅後淨利約33.76億元，每股盈餘約0.36元，群創全年稅後淨利約16億元，每股盈餘0.17元。

4.聯準會（Fed）兩名官員3日表示，即便美國今年經濟反彈、失業率下滑，Fed也不必急著撤回對於美國經濟的支持，換言之，現在並非調整貨幣政策的時機。兩名官員同時預測，美國今年經濟成長率上看6％，可望一舉超越中國大陸。

5.電動機車年年首季「缺補」的業績旱象，可望及時解除，台北市4日公布《110-112年電動機車購車補助辦法》，提供新購4,000元、汰購9,000元的補助，電動機車業者認為，北市提前、率先公布實施，將加速其他五都與縣市政府跟進，有助縮短第一季電動機車銷售寒冬，讓觀望買家進場購車。

6.被動元件龍頭廠國巨1月營收躍過八字頭，以80.12億元創下2018年9月以來新高紀錄，2018年啟動的被動元件漲勢，從代理商蔓延至OEM客戶，漲價效應推升當年度各被動廠的營收。今年狀況則是，1月起受惠於歐美、大中華區終端需求強勁，在沒有調價的基礎之下，國巨月營收就飆出了28個月新高紀錄。

7.封測大廠日月光投控4日召開法人說明會，受惠於5G智慧型手機相關晶片封測訂單大幅湧入，加上蘋果大舉釋出系統級封裝（SiP）模組訂單，去年合併營收4,769.78億元，歸屬母公司稅後淨利275.93億元，同創歷史新高，每股淨利6.47元。

日月光估第一季集團合併營收季減15％以內、優於預期，集團營運長吳田玉看好集團營收逐季成長，打線封裝產能全年短缺，SiP業績強勁成長，股利政策將超過4元。

8.蘋果iPhone 12系列新機去年遞延上市，新機餘蔭續罩蘋果供應鏈，鴻海元月營收續強，單月營收首度以五字頭的5,002.18億元，成功攻占歷年同期新高。

鴻海元月營收達5002.18億元，較去年12月寫下的歷史新高7,137.8億元衰退29.92％，惟仍較去年同期的3,645.66億元成長37.21％，單月營收隱隱透露出淡季不淡的味道。

9.2021年伊始，外資加碼人民幣債券仍舊興致高昂。據中國中央結算公司最新統計數據顯示，2021年1月份，境外機構投資者的債券託管量較2020年12月激增逾六成，這也是外資連續第26個月增持人民幣債券。

投行分析，在美元趨弱、中美利差仍高的背景下，2021年外資淨流入中國債市的規模或高達人民幣（下同）2兆元。

10.為求上任後第一個重大紓困案能盡快通過，美國總統拜登周三對共和黨釋出善意，宣稱1,400美元的紓困支票可以調高發放門檻，1.9兆美元的紓困案總額也可以調整。

11.外媒引述消息報導，蘋果醞釀推出的首款車輛（Apple Car）將是自駕電動車，且上市初期將率先提供給食品外送及無人計程車服務業者。

一名內情人士透露：「第一台蘋果車的設計不含駕駛，意即蘋果車將是無須人員駕駛的自駕電動車，專門用來提供最後一哩路的運送服務。」

12.據統計，900多檔上市股中，僅有37檔日KD值由低檔交叉向上，若進一步篩選4日股價逆勢上漲1％以上，明顯強於大盤的下跌0.41％，計有萬海、毅嘉、寶齡富錦、華城、京鼎、啟碁、星通、泰碩、勝德、宅配通、美吾華、捷泰、旭暉應材等13檔。

B.利空因子：

1.友達法說會登場，雖然市場需求強勁、訂單能見度直達上半年，但董事長彭双浪示警指出，上半年有三大壓力，包括匯率、缺工和缺料，其中玻璃三大供應商工廠都有問題，造成供給壓力，此外晶片供給也緊張，是營運上最大變數。

2.在車用晶片缺貨影響下，美國通用汽車（GM）3日宣布下周起三間組裝廠停工、一間產能減半，成為受晶片短缺打擊營運的最新一家車廠。包括美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨議員柯林（John Cornyn）在內的15名參議員近日連署呼籲，白宮應與國會共同合作，以解決半導體短缺妨礙汽車生產的問題。

3.鴻海威州案再現波折，傳美國喀里多尼亞村（Caledonia）居民辛茲（Daniel Hintz）和其擁有的辛茲房地產開發公司（Hintz Real Estate Development Co.）向鴻海提起訴訟，聲稱鴻海違反威斯康辛州合約條件，未依約在威州籌建10.5代面板廠，導致拉辛郡與蒙特普萊森村蒙受損失，惟針對此案，鴻海僅表示，不針對特定訴訟發表評論。

4.美國晶片業者賽靈思（Xilinx）警告，全球汽車業遭遇的上游缺貨問題恐怕短期內無解，因為除了半導體供應短缺之外，其他零件也供不應求。

賽靈思執行長彭文迪（Victor Peng）受訪時表示：「不只是晶圓代工廠供貨短缺，晶片封裝基板也缺貨，就連其他分離式元件也開始缺貨。」賽靈思是全球主要車用晶片供應商之一，客戶包括速霸陸（Subaru）及戴姆勒。

5.住展雜誌最新調查指出，年關之際房市賣方開價還是高高掛，沒有鬆動空間，唯住展研發長何世昌指出，受打炒房及淡季影響，買方普遍抱著撿便宜心態只看不買，使得賞屋客變成無效客，多數預售新屋接待中心買氣「倒退嚕」，成交量下滑一成，預期市況最快3月才有機會回溫。