迎金牛年 16檔吸睛大咖 攻守兼備

台股農曆年封關在即，揮別金鼠年後，將迎來金牛年；展望金牛年，大股東、法人與主力群等市場大咖認同產業前景者，普及各類電子族群，但以未來發展、核心技術及營運成長等觀點來看，又以下列四大領域，計16檔股票相對吸睛，值得密切追蹤，據業內評估如下，僅供參考：

1.AI物聯網（或說高速運算互聯網）：未來發展商機龐大，據法人評估，AI是未來不少新科技趨勢的發展軸心，例如數位娛樂、數位轉型、遠距工作、社群發展與智慧醫療科技等，卡位此領域的相關廠商，營運成長不宜小覷，值得留意標的包括M31及創意兩檔。

2.電動車：目前歐洲、大陸與美國等地，皆戮力衝刺此市場，在全球環保意識愈趨檯頭下，未來5~10年逐漸取代傳統汽車可期，包括和大、裕隆、貿聯-KY、同致與胡連等6檔，值密切追棕。

3.走在技術尖端的領導廠商：簡單的說，就是強者恆強與贏者通吃的榮景，目前看起來，包括晶圓代工龍頭台積電、矽晶圓的環球晶、晶片電阻與鉭質電容的國巨、 聚焦高速訊號傳輸介面IC晶片譜瑞-KY、鎖定5G智慧手機晶片的聯發科及聚焦高頻積層陶瓷整合型元件的璟德等6檔值注意。

4.半導體裝置市場持續擴大，尤其是高階市場，使半導體設備股包括帆宣、京鼎與家登等，值持續關注。