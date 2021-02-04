標普與那指創新高 日月光ADR飆3.12%

道瓊漲332點 標普與那指創新高

華爾街股市周四收紅，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數雙創歷來新高，延續前一天的上揚氣勢，主因企業財報表現亮麗、經濟數據好轉以及疫情出現正面趨勢。

美股短多核心主軸，聚焦科技、生技、金融與航空等類股，包括蘋果、網飛、英特爾、花旗集團、美國銀行與富國銀行等，分別上漲2.58%、2.36%、2.54%、2.14%、2.91%及3.35%。

另外，備受台股投資人關注的台積電ADR、日月光ADR與聯電ADR，也分別上漲0.51%、3.12%及0.43%；不過，鴻海ADR則是逆勢下挫0.6%。

道瓊工業指數上漲332.26點或1.08%，收在31055.86點。

標準普爾500指數上漲41.57點或1.09%，收在3871.74點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數勁漲167.2點或1.23%，收在13777.74點。

對美振興案抱期望 歐股漲多跌少

歐洲股市4日漲多跌少，主因投資人對美國振興方案懷抱期望、疫苗陸續施打以及前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）接下籌組義大利內閣重任。

英國倫敦FTSE 100指數小跌4.1點或0.06%，收在6503.72點。

德國法蘭克福DAX 30指數上揚126.66點或0.91%，收在14060.29點。

法國巴黎CAC 40指數上漲45.49點或0.82%，收在5608.54點。