今封關 抱股過年Last Call

台股歷經兩周上沖下洗，宣洩賣壓後，晶圓雙雄、日月光、聯發科等半導體指標股跌幅已見收歛，台股4日終場下跌65.10點，收15,706.22點，守住月線，成交值2,562.97億元，創今年新低，但上市當沖成交量及成交值比重衝高至30.74％及41.84％，雙雙刷新歷史新高，顯示投資人不願抱股過年心態濃。

三大法人合計賣超112.9億元，其中，外資賣超116.98億元、投信買超3.54億元、自營商買超0.53億元。

封關交易日進入倒數計時，抱股過年與否，進入最後點名「last call」，包括第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李季利、統一投顧董事長黎方國、康和證券總監廖繼弘四大法人分析，抱股過年「三好兩壞」。

利多因素有三，美國紓困案有望過關，有望維持美股強勢格局，上市櫃企業元月營收表現將優於預期，MSCI預計10日公布季度調整，台股本季權重有望調升，預期外資年後將回補台股。

利空因素有二，新冠肺炎疫情變化大、長假漫漫不確定因素多，今年春節休假，台股休市長達11天，2020年農曆年後大陸爆發疫情，造成武漢封城的記憶猶新，投資人抱股與否陷入長考。

陳奕光指出，按照歷史經驗，近15年，封關日台股上漲機率達八成，漲幅呈現小紅，但年後開紅盤後，5日、10日、20日、40日及60日多呈上漲，漲幅最高可達6％，建議想要跨股過年，可採五五配，現金部位五成、股票部位五成，防禦型及成長型股票各半，進可攻、退可守。

李秀利認為，台股年後開紅盤的條件有三，分別是資金動能充沛、本土疫情可控，加上新春紅包行情，台股拉回守穩15,000點支撐後，第一季行情不看淡，第二季仍有上漲空間。

不過，疫情變化仍會干擾市場，大家害怕新冠肺炎變種病毐，且疫苗只在已開發國家施打，分配不均，未來國境開放，將以疫苗護照為依歸，疫情仍會限制國際人流自由進出。

黎方國以及廖繼弘則認為，台股上周急跌之後，本周立刻V型反轉，現階段多空方向難測，考量春節長假漫漫，台灣疫情持續，以及國際金融市場不確定因素頗多，且指數15,800點以上高檔解套賣壓沉重，將壓抑指數表現空間，建議慎防風險及持盈保泰，選股僅建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。