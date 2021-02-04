台股漲翻誰得利？ 老謝點出這類人賺最多

新冠疫情肆虐，導致全球經濟於2020年全面步入衰退，但台灣依靠防疫措施完善，並沒有實施封鎖經濟措施的效果，讓台灣全年經濟成長率仍達2.98％的好表現，台股更是刷新20年歷史高點，2020年封關收在14,760點，年漲幅達22.8％，高低落差更達6,237點。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，股市有贏有輸，但真正勝者一定是用心耕耘的播種者。

謝金河以「未來的世界屬於認真耕耘的人」為題，提到在一場論壇上，一名公民記者提問，台灣經濟成長率名列前茅，到底誰得利？還有人問，股市漲那麼多，到底被誰賺走了？謝金河回應，股價上漲，不知道是誰賺錢，誰賠錢？但用心研究的人，可能賺更多。台灣經濟成長率很耀眼，也會有贏家，也會有輸家，真正勝出的，一定是用心耕耘的播種者。

謝金河指出，無論是經濟成長或衰退，都有贏家、輸家，去年疫情肆虐，運輸觀光業慘不忍睹，洛基飯店可能賠掉近一個股本，雄獅旅遊王文傑董事長去年受訪預告，經濟將有大難來襲，雄獅旅遊裁員，縮減營運據點，去年前三季仍虧損3.39億元。

此外，台灣半導體產業在去年大放異彩，從台積電、聯發科、聯電都創下歷史新里程碑，台達電更令人刮目相看，鴻海也急起直追。謝金河特別點名環球晶與國巨兩大集團，靠著併購將企業市值拉升至3,000億元以上，成為行業前三大的翹楚企業。

謝金河表示，2012年國巨市值僅112億元，之後靠著減資、併購增強實力，短短幾年創造10件大型併購案，除了國巨、凱美、奇力新，同欣電實力都很堅強，這是乘勢而起的贏家。

謝金河認為，企業經營必須下苦工，用心布局，像連接器廠信邦，過去股價20幾元，如今直逼300元，這種默默耕耘，用心布局的企業，在台灣可以找到很多企業。這是台灣經濟向上成長，奮力突圍的贏家。

謝金河也提到，股市也不是人人都能賺錢，有些人看不起台灣，一直放空，如今血本無歸的大有人在，「我們常說一粒米養百種人，用心耕耘與自暴自棄，結果一定不會一樣！」（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：謝金河臉書

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