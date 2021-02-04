金牛年景氣復甦 外資回補 百花齊放

元月行情在外資回頭加碼下，指數不斷創新高，大盤也不斷改寫新天量。若從去年3月最低點8,523起算，不到一年的時間，指數大漲逾7,500點，漲幅幾近一倍，堪稱是締造了新一項的台灣經濟奇蹟。接下來的金牛年，指數從歷史高點重新出發，在經濟基本面及資金面都持續偏多的情況下，市場除了漲太多之外，仍找不到太多回檔的理由。

2020年疫情爆發，讓全球經濟活動大受影響，但我國出口不僅單月連六紅、12月出口值達330億美元，全年出口3,453億美元，雙創史上新高。上市櫃企業2020年營運成績單，在12月、第四季、全年營收同創新高，分別達3.66兆元、10.46兆元及35.46兆元，並未受到新冠肺炎及新台幣狂升的影響。

展望今年，各機構估今年經濟成長率至少3%以上，最樂觀估達到4.24%。此外，法人估，2021年國內上市櫃企業的獲利成長率為20.9％，其中台灣科技電子類股獲利成長率約20.3％、週期性傳產類股為55％、金融類股為4.7％。在在顯示，上市櫃企業獲利不單可望連兩年成長，接下來的除權息行情也可以被期待。

新冠疫情在去年改變了人類的生活，許多新產業在去年開始崛起，像是5G帶起AIoT與電動車串起智能新生活等，此一被視為是人類第四次產業革命的新趨勢才剛開始。此外，近兩年極端氣侯逐漸危及人類生活之後，人類對環境及永續的重視意識抬頭，ESG不只被視為是企業社會責任的一環，也是投資市場的新焦點。

再從帶動全球經濟的中美兩大引擎來看，中國去年發布十四五規劃，這是中國經濟發展的重要藍圖，其中提到2025年前將投入十兆做5G建設數位經濟，科技創新是未來投資一大亮點，此外，為重返國際，綠色經濟也是重點項目。

在美國方面，新總統拜登上任後，要落實綠能新政，未來四年2兆美元的綠能產業投資，也是今年不能忽視的投資主題。

這些在去年被熱議追逐的產業，今年隨市場復甦才要加速發展，未來幾年誰能從新紅海殺出成為贏家，企業各自努力也都還有機會，對產業界而言，新商機帶來的是欣欣向榮的嶄新氣象，投資機會更是百花齊放。

去年台系資金大回流，今年又有外資錦上添花，台股的資金行情雖然很狂，卻還不到泡沫的階段，漲太多變成2021年金融市場的最大利空，此外，缺料話題也是干擾市場的另一變數。

過去幾個月，缺料、漲價，是帶動台股的重要題材之一，但元月企業公布業績時，包括股王大立光在內，已有不少業者表示缺料已影響到業績表現。顯然上游的漲價幅度已讓下游感受到壓力，一旦企業上下游雙贏的甜蜜點失守，恐怕會讓市場預期的V型復甦變成幾家歡樂幾家愁的K型復甦。

幸運的是，國內企業每年有上兆股息配發，今年估計現金股利上看1.7兆元再創新高，這是上半年台股下檔時最強而有力的堅實後盾。

現在指數雖來到歷史高點，但產業大調整才在開端而已，對投資人而言，指數創高之後更要專注在基本面的檢視上。只有抓緊產業發展趨勢，盯緊各別企業的基本面變化，才能跳脫短線漲太多的心理障礙，抱牢持股賺長線成長的機會財。

接下來的任何拉回，也都是重新檢視企業成績及汰換長線選股布局的好機會。