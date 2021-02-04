這檔去年每股狂賺近45元 Q1不看淡

譜瑞-KY（4966）去年受惠疫情帶動的居家辦公、遠距教學，PC、NB等需求大好，全年每股大賺44.86元，展望第一季，也預計將淡季不淡，董事長趙捷表示，目前需求均維持在高檔，但晶圓產能確實很吃緊，會是譜瑞-KY的挑戰。

譜瑞-KY去年第四季合併營收為美金1.48億元，季減少1.24％，年增加54.18％，單季營業毛利為美金6,456萬元，季減少2.29％，年增加52.76％，單季稅後淨利為美金3,329萬元，每股稅後盈餘美金0.42元、折合新台幣12.12元。

譜瑞-KY累計2020年合併營收為美金5.18億元，年增加35.67％，營業毛利為美金2.28億元，營業利益則為美金1.25億元，全年稅後淨利為美金1.18億元，每股稅後盈餘為美金1.52元、折合新台幣44.86元。

趙捷表示，因為疫情關係，現在看到居家辦公、遠距教學等應用持續強勁，帶動PC、NB以及平板需求維持高檔，現階段市場需求維持健康。

面對目前晶圓產能吃緊，趙捷表示，現階段目前產能確實吃緊，譜瑞-KY會和客戶一起解決問題，面對產能不足、供給吃緊問題，如何滿足供應商，會是譜瑞-KY的挑戰。

以譜瑞-KY第一季財測來說，預估單季合併營收美金1.39～1.53億元，季減6％至季增3.4％，呈現淡季不淡，單季合併毛利率41.5％～ 44.5％，合併營業費用為美金2,800～2,900萬。（時報資訊 王逸芯）

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