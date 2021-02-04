高檔賣壓待化解 封關倒數持盈保泰

傳聞拜登可能願意削弱刺激計劃規模，尾盤科技股賣壓湧現，費半收跌2.1％為殺盤重心，美股四大指數漲跌互見，亞股同樣步伐沉重難行，長假前市場獲利了結的賣壓重，周四大型權值股領跌下，台股開跌73.57點報15,697.75點，開盤半小時下滑至15,606.74點，大跌164.58點，月線、10日線一度告失，15,600仍有撐，隨後跌幅略收斂，台積電領電子權值股回穩，上午十點過後一度翻紅，午後15,700附近整理，量能明顯縮減，終場10日線和月線失而復得，台股收跌65.1點或0.41％，報15,706.22點，成交金額2,541.94億元。今日外資（不含外資自營商）賣超116.9734億元，投信買超3.7072億元，自營商買超0.5323億元，三大法人賣超112.73億元。

權值股多在平盤之下整理，傳蘋果將投資南韓起亞汽車（KIA）4兆韓元（約36億美元）為研發中的Apple Car建立生產設施，權王台積電（2330）開低一度達620元，下跌10元或1.58%，市值縮水2,593億元，仍守住5日均線，盤中跌幅收斂在平盤上下游走，終場收跌0.48％至627元，市值16兆2,583.49億元，以及瑞士信貸開出降評第一槍的鴻海（2317）也收跌2.15％至114元、股價最低摔下5日線。股王大立光（3008）收跌0.97％至3,050元，聯電（2303）跌0.19％、聯發科（2454）跌0.42％，面板雙雄的友達（2409）轉盈卻走跌6.27％，群創（3481）也受不住跌勢、盤中翻黑收持平。其他權值股，僅台達電（2308）、南亞（1303）、國泰金（2882）、統一（1216）、和泰車（2207）、玉山金（2884）、統一超（2912）、研華（2395）、聯詠（3034）等仍紅通通外，廣達（2382）、瑞昱（2379）等皆黑漆漆。

電子股臉綠，由生醫、傳產執掌天下，宅配通（2642）年前旺季，甩尾衝高，收漲逾4％拉出長紅K線，偕同萬海（2615）、陽明（2609)、長榮（2603）等，推升類指收漲1.04％，成為上市類股漲幅之冠，生醫、觀光、汽車均有漲幅達0.5％以上表現，造紙、食品、玻陶、紡織之傳產亦逆勢撐盤，金融小跌0.15％，半導體、電子雙雙跌逾0.5％，跌幅最劇為其它電子、光電、橡膠、鋼鐵，分跌1.68％、1.26％、0.94％、0.91％。

其他類股中的美利達（9914）大漲逾3％超車巨大（9921）成為自行車新股王，加上億麗（2443）、復盛應用（6670）等助陣，其他類指收漲0.30％。半導體來看，多數IC設計漲多休憩，天鈺（4961）晶圓產能助長獲利，盤中觸及160.5元漲停，收漲逾7.53％，盛群（6202）同漲價題材衝鋒，以及光罩（2338）、景碩（3189）、十銓（4967）、穎崴（6515）等仍力挺多方，PA三雄的穩懋（3105）則因首季財報拉緊報、外資唱衰，股價重挫近9％，一度摔入383元跌停，三雄的宏捷科（8086）、全新（2455）也齊步下挫。而生醫族群挾著多樣題材逆勢揚升，高端疫苗（6547）研發中的新冠疫苗傳出好消息，高鎖135元漲停攀高價，亨泰光（6747）同步翻紅強勢漲停，台康生技（6589）、晶碩（6491）、國光生（4142）、亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）等表現也可圈可點。

高價股來論，千金股僅旭隼（6409）、亞德客-KY紅盤，其餘信驊（5274）、矽力-KY（6415）等均高檔滑落，多數高價股都是近期漲多股拉回修正，如富邦媒（8454）、鈊象（3293）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、國巨（2327）等都疲弱無力。而欣興（3037）又傳火警股價震盪，急速翻黑下挫；南電（8046）、旭隼（6409）拚入選MSCI成分股，則雙雙先吹漲風；友勁（6142）獲友訊參與私募衝刺美交換器市場、拉第二根漲停。而財報利多或展望佳個股，牧德（3563）、精測（6510）、安力-KY（5223）、亞德客-KY（1590）、氣立（4555）、新光鋼（2031）、吉茂（1587）、海悅（2348）、鮮活果汁-KY（1256）、國揚（2505）、南亞科（2408）、威剛（3260）、敦吉（2459）、和大（1536）、康舒（6282）、矽格（6257）、耕興（6146）、華宏（8240）、牧德（3563）、騰輝電子-KY（6672）、吉茂（1587）、宏碁（2353）、禾伸堂（3026）、亞矽（6113）、至上（8112）、台燿（6274）、立隆電（2472）等皆奏凱歌。

外資連2賣，周五2月5日封關後，台股將有11天休市，於2月17日才重新開市，春節長假漫漫，台灣疫情不安感，投資人觀望氣氛轉濃，則引發大盤調節賣壓，短線加權指數上攻不易，加上15,800點以上高檔大量套牢區壓力重重，仍需時間與空間化解套牢賣壓，處於區間整理格局，因此15,800~16,000逢高宜適度減量，做好避險布局。法人建議，股價先行修正之標的，亦可望率先止跌反彈，因此，股價經修正且股價在低檔的業績股，建議可抱股過年。統一投顧則指出，建議慎防風險及持盈保泰，選股僅建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。兆豐國際投顧也表示，預估台股周五封關前市場追價意願偏低，長假前大盤呈現盤整格局。（時報資訊 時報編輯葉時安）

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