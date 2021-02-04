2月4日一分鐘強弱勢股
2月4日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
亞信（3169）
|
10
|
決議110年度私募普通股，股價盤整一個月後，強拉長紅K棒
|
台康生技（6589）
|
9.93
|
股價今年來大跌近一成，生技股再攻，股價於低檔啟動反彈
|
高端疫苗（6547）
|
9.76
|
本土新冠疫苗有斬獲，若二期臨床試驗順利，有望達國際水準
|
友勁（6142）
|
9.5
|
友訊增加持股，可望增新訂單、提升產能利用率，力拚轉虧為盈
|
昇銳（3128）
|
8.33
|
下游客戶買盤回溫、中美貿易戰及去中化趨勢，安控業現生機
|
天鈺（4961）
|
7.53
|
法人估去年EPS突破4元，今年可望賺逾一股本，股價盤整後再攻
|
長聖（6712）
|
7.3
|
細胞委託製造業務增加，1月營收0.14億元，創歷史新高
|
力致（3483）
|
6.32
|
股價跌破5日線後，連三日上漲，長紅K棒一舉衝破月線
|
基亞（3176）
|
6.08
|
生技醫療股強勢、子公司申請登錄興櫃，母憑子貴效應發酵
|
吉茂（1587）
|
6.06
|
1月營收1.74億元，年月雙增，再創歷史新高，產能滿載、展望佳
製表：鄭郁平
2月4日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
信邦（3023）
|
9.86
|
1月營收21.12億元，創歷史新高，股價強漲兩日後，回測5日線
|
佑華（8024）
|
9.48
|
股價一路由9元飆升至26元，惟未見基本面支撐，股價下挫
|
穩懋（3105）
|
8.81
|
受美功率放大器供應商Qorvo下挫拖累、估首季營收季減11～13％
|
雷虎（8033）
|
8.06
|
股價1日創13年來新高後遇賣壓，連三日跳空下跌，再失月線
|
友達（2409）
|
6.27
|
去年全年順利虧轉盈，惟股價已提前反映利多，短線拉回整理
|
明基材（8215）
|
6.21
|
1月營收創10個月來新高，惟股價衝高後拉回，留下影線
|
時碩工業（4566）
|
6.08
|
股價29日開高走低、出現變盤線後拉回，遭下彎5日線反壓
|
正達（3149）
|
4.94
|
分析師指出鴻海非Apple Car最佳夥伴，股價創高後走跌
|
達能（3686）
|
4.7
|
太陽能族群3日強彈後未能續強，股價再度拉回測試5日線
|
瑞昱（2379）
|
4.12
|
高價股疲軟，股價欲攻900元大關失利，回測5日線有撐
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!