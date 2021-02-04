2月4日一分鐘強弱勢股

2月4日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

亞信（3169）

10

決議110年度私募普通股，股價盤整一個月後，強拉長紅K棒

台康生技（6589）

9.93

股價今年來大跌近一成，生技股再攻，股價於低檔啟動反彈

高端疫苗（6547）

9.76

本土新冠疫苗有斬獲，若二期臨床試驗順利，有望達國際水準

友勁（6142）

9.5

友訊增加持股，可望增新訂單、提升產能利用率，力拚轉虧為盈

昇銳（3128）

8.33

下游客戶買盤回溫、中美貿易戰及去中化趨勢，安控業現生機

天鈺（4961）

7.53

法人估去年EPS突破4元，今年可望賺逾一股本，股價盤整後再攻

長聖（6712）

7.3

細胞委託製造業務增加，1月營收0.14億元，創歷史新高

力致（3483）

6.32

股價跌破5日線後，連三日上漲，長紅K棒一舉衝破月線

基亞（3176）

6.08

生技醫療股強勢、子公司申請登錄興櫃，母憑子貴效應發酵

吉茂（1587）

6.06

1月營收1.74億元，年月雙增，再創歷史新高，產能滿載、展望佳

製表：鄭郁平

2月4日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

信邦（3023）

9.86

1月營收21.12億元，創歷史新高，股價強漲兩日後，回測5日線

佑華（8024）

9.48

股價一路由9元飆升至26元，惟未見基本面支撐，股價下挫

穩懋（3105）

8.81

受美功率放大器供應商Qorvo下挫拖累、估首季營收季減11～13％

雷虎（8033）

8.06

股價1日創13年來新高後遇賣壓，連三日跳空下跌，再失月線

友達（2409）

6.27

去年全年順利虧轉盈，惟股價已提前反映利多，短線拉回整理

明基材（8215）

6.21

1月營收創10個月來新高，惟股價衝高後拉回，留下影線

時碩工業（4566）

6.08

股價29日開高走低、出現變盤線後拉回，遭下彎5日線反壓

正達（3149）

4.94

分析師指出鴻海非Apple Car最佳夥伴，股價創高後走跌

達能（3686）

4.7

太陽能族群3日強彈後未能續強，股價再度拉回測試5日線

瑞昱（2379）

4.12

高價股疲軟，股價欲攻900元大關失利，回測5日線有撐

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平