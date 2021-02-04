2/4上市、櫃企業營運快報

今（2/4）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.銅箔基板廠騰輝-KY開發電動車新終端客戶，散熱材料訂單大幅提升，帶動1月營收5.23億元，改單月寫新高；牧德去年每股賺15元，受匯損與應收帳款逾期提列等因素影響，低於前年的20.01元。

2.2021年春節連假將近，金管會為讓民眾安心過節，金管會為加強保戶服務，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，維持保戶服務不中斷。

3.新光鋼受惠於營建、離岸風電、太陽能防蝕鋼板等接單滿檔，1月合併營收亮眼，達到12.67億元、年增90.14％。

4.由經濟部技術處科技專案所研發打造的SAE Level 4國產自駕小巴WinBus前進澎湖，澎湖縣政府與雄獅旅行社、車輛中心、創意庫設計共同宣布，將藉由雄獅旅行社的導入，車輛中心的自駕技術提供、創意庫的車輛設計，在離島進行無人自駕深度旅遊服務模式。

5.顯示器廠佳世達3日公布，1月合併營收新台幣175.45億元，較去年同期增加39億元、成長將近3成，續創同期新高紀錄。

6.國際資金過去幾個月持續流入印度股市且淨流入金額為2018年最多，在印度經濟成長亮眼環境下，可望繼續吸引外資進駐。

法人表示，由於印度基本面漸轉佳，然國際資金上周中斷印度股市連16周買超，印度前景展望看升，預估資金面仍將持續回補印度市場。

7.據內政部最新統計資料，2020年外國人在台購置不動產，建物取得1221棟，年減9.6%，建物取得面積年減16.3%；土地3036筆，年減21.7%，土地取得面積年增3%。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，近兩年國際間交易深受疫情影響，即便台幣走強、海外資金回流、台商大舉返台，但在房地合一對外國持有人的高稅率與洗錢防制等資金規範下，交易狀況不如預期。

8.投保中心3日表示，針對蔡茂禎涉嫌從事奇力新電子、美磊科技股票內線交易，涉違反證券交易法，即日起受理善意投資人委任求償登記。

9.台北雙星與台北市政府簽訂投資契約後，確定由兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的7年期新台幣230億元聯貸案。

台北雙星公司，係由藍天(2362)電腦與宏匯集團投資設立，靈魂人物許崑泰，旗下的4大集團包括藍天(2362)、群光(2385)、群百和宏匯。其中宏匯集團經營商用不動產，由許崑泰和親友獨資成立並未上市櫃。

10.自1月27日起，銀價在短短4天內暴漲最多近20%，然而銀價2月2日回落10%，失守27美元；黃金相對未受投機性資金青睞。對此，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，在投機性資金高漲下，不排除白銀短期內再次突破30美元，但相信難以持久保持在高位。

瑞銀最新小幅上調了6月目標價格，從原來的29美元升至30美元，但銀價在年中後將逐步下滑，到年末時降至28美元左右。至於金價，瑞銀預期金價在上半年反彈至1,900美元上方，但年末前將徐徐降至1,800美元。

11.GameStop事件凸顯散戶對市場的影響力，星展銀行（台灣）今天發布「散戶興起及其對股市的影響」研究報告，認為此事件不至於對大型績優股和市場產生長期影響，但散戶投資人影響力確實不斷提升。

12.上市建商宏普（2536）今（4）日公告今年1 月營收，單月比去年同期大幅萎縮達74％，降至4,620萬元。

宏普表示，1月營收明顯減少，主要原因是餘屋銷售、新案交屋量，都比去年同期減少所致，因此營收較少。

13.RISC-V處理器核心供應商晶心科技（6533）宣布其AndesCore RISC-V處理器獲5G基地台晶片（base-station-on-a-chip）領導廠商EdgeQ採用，打造業界第一個完全開放、可編程並結合AI的5G平台。

此外，EdgeQ也選用Andes Custom Extension（ACE）來設計、擴展和客製化其自有指令集，為無線基礎設施提供具創新效能、功能和電力配置的設計。

14.資訊服務廠商東捷資訊（6697）3日公告1月營收，達3.25億元，月增50.46％，年增4.13％。

東捷資訊表示，近期因疫情升溫，各產業為嚴防辦公室與廠房作業中斷，對於防疫更加嚴謹，帶動體溫量測與門禁結合的產品需求大增，東捷資訊旗下的防疫解決方案可結合門禁管理，詢問量也飆升，將為近期業績帶來挹注與動能。