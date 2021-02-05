車用晶片缺貨有解 台廠汽車鏈2021大贏家

正值全球政府扶植汽車產業拚經濟之際，錯估終端銷售需求回溫速度的車廠，又碰上半導體產業難得一見的供不應求盛況，搞到全球車用晶片大缺貨，逼得福斯、豐田、本田、福特及FCA等國際車廠1月紛紛被迫暫時停產或減產，打亂車市剛從景氣谷底回升的腳步。

桑福德伯恩斯坦(Sanford C. Bernstein)預測今年上半年全球汽車工業將減產450萬輛，汽車零件廠大陸集團(Continental)預估晶片缺貨問題需在六至九個月後才會改善。此情況不僅影響全球汽車銷售，也會衝擊歐美中等汽車產業在GDP吃重經濟體的就業數據，成為全球景氣復甦的絆腳石。

車用晶片價漲量增

此外，從2020年第四季起全球海運運價飆漲，外銷貨櫃又因疫情受困在歐美碼頭有去無回，導致亞洲大缺櫃航運缺櫃情況持續惡化，不僅衝擊汽車OEM及售後零件(AM)出口，也影響零組件進口。車廠是缺晶片又缺櫃，市場供給更為吃緊，農曆年後恐出現缺車潮，不利各國產業政策的推動。

近期在多國政治力介入協調下，台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)、力積電(6770)等國內晶圓代工廠不得不同意採用超急件(Super hot run)處理，透過投片優先順序的調整，以紓解車用晶片缺貨壓力。

目前車用晶片代工市佔率最高的台積電，十二吋製程可用於生產先進微控制器(MCU)與汽車應用控制器，將藉由提升效率與優化生產流程達到增加產量的目標，有助改善第二季車市供應吃緊的情況。

不過，恩智浦、瑞薩等車用晶片IDM廠已向各汽車製造商漲價，台積電等台灣代工廠預計最快從二月下旬起到三月間進行階段性調漲，漲幅預期最高達約15％，可預期車用晶片價格將出現漲價，有利增添車用晶片族群的題材熱度，吸引市場資金目光。

汽車零組件先苦後甘

相較車用晶片的漲價效應，近期汽車零件廠就沒那麼幸運，外銷為主的OEM汽車零件廠，既要自行吸收飆漲的海運費用成本，又要去搶海運艙位，營收及獲利率均受到衝擊。例如和大(1536)面對特斯拉的催貨要求，只能先調度其他客戶的貨櫃，優先出貨給特斯拉。

每年第四季至隔年第一季則是AM汽車零件業傳統外銷旺季，台灣AM零件廠也面臨有貨出不得的窘境。例如東陽(1319)表示AM外銷的運費、貨櫃成本及找貨櫃的工作，都是由客戶端負擔，海運運費飆漲對製造廠影響不大，但顧客找貨櫃不順，帶來無法出貨的困擾。

不過，車廠因去年肺炎生產中斷產生的庫存缺口仍未完全補回，預期今年全球汽車復產後的總產量成長幅度將超越銷售成長，IHS預測全球汽車銷售增長9％，生產增14％，將對零組件帶來更大的庫存回補需求，配合去年低基期效應，相關供應鏈今年營運將出現較強的增長力道。

車用晶片訂單補 封測大贏家

汽車電子化、科技化發展為大勢所趨，搭載車用晶片數量將快速增加，晶片封裝需求也隨之而增，加上車輛空間大，車用晶片封裝多採用打線封裝，封裝毛利率也較高，封測廠願意優先調撥產能來承接車用訂單，日月光投控(3711)、華泰(2329)、菱生(2369)等封測廠今年來車用晶片打線封裝訂單出貨比均已超過1.5。

以往是封測廠每年調降價格，現在是客戶主動加價，如今晶圓代工廠又要增加車用晶片產能，進一步擴大外包封測需求，業者預估車用晶片打線封裝訂單將可滿載到年底。封測業者新添購打線封裝機台，設備交期已長達六個月以上，短線產能擴充有限，但超豐受惠母公司力成(6239)去年11月開始將約700台利用率較低的DRAM WB機台移給超豐，產能直接拉升，此塊業務營運成長動能將更甚同業平均。

超豐晶圓級封裝(WLP)產品線經過三年量產及更多客戶的認證，預計今年底滿載，將於上半年進行去瓶頸化的擴充。5G相關新產品逐步導入量產，預期今年將成為另一個推升營運成長的動能來源。因產能滿載，今年將興建頭份二廠及WT二廠，以利未來的發展及滿足客戶的需求，預計明年6月前完工。

測試介面身價翻

由於車用晶片對穩定度及安全性要求高，藉由極端溫度、溼度等條件在IC生產前期挑選出不良品的晶片預燒測試(Burn-in)及成品測試的重要性大幅提升。關鍵的測試介面不管是對於設計公司、檢測分析實驗室或封測代工廠都相當重要，精測(6510)、雍智(6683)及穎崴(6515)等測試介面廠將受惠車用晶片封測需求商機。

日月光投控(3711)、京元電(2449)及欣銓(3264)近幾年來已取得車用測試製程認證，受惠IDM廠擴大委外代工及晶圓代工廠增加車用晶片產能，今年車用相關營收占比有明顯提升。京元電今年雖無法承接華為訂單，但在其他客戶及車用需求帶動下，將可填補訂單缺口，今年第一季營收有望止跌回升。

車用CIS晶片封測廠接單到手軟

車用CIS也是近期嚴重缺貨重要元件，ON semi、Sony、OmniVision及三星等IDM廠車用CIS元件接單已滿到下半年，後段封測訂單大量釋出委外代工，且因車用CIS封裝製程認證難度高且時間長，客戶訂單無法移轉，同欣電(6271)、精材(3374)、京元電也是接單接到手軟。

同欣電旗下勝麗主攻車用CIS的COB封裝，最大客戶為ON semi，第二大客戶為Sony，加上原有車用客戶OmniVision，合計三大車用CIS客戶市占率高達70％。ON Semi旗下的Aptina為全球最大車用CIS，同時也是特斯拉CIS主要供應商，Model系列車款八顆CIS中有六顆為Aptina提供，同欣電因此間接打入Tesla供應鏈。積極布局未來車的SONY，近期開始擴大擴大委外封測比重，有利同欣電持續拉高車用的營收占比。

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（理財周刊 高適）

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