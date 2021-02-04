權值股倒地！封關在即 量縮觀望

美股四大指數漲跌互見，亞洲股市也受到韓國傳出本土變種病毒，日韓股全數壓回，台股今開低73.57點、報在15,697.75點，其後在權值股疲軟下，指數一度大跌逾140點、摔落月線15,677點，量能也明顯縮減，早盤後跌幅收斂，甚至一度回到接近平盤位置，現階段估計全天成交量約2,500億元，距離封關僅剩明天一個交易日，封關前投資人觀望氣氛轉濃，成交量能萎縮，短線指數上攻不易，加上15,800點以上高檔大量套牢區壓力重重，仍需時間與空間化解套牢賣壓。

權值股今日幾乎全數倒地，也成為大盤沉重壓力，台積電（2330）開低震盪，跌幅逾1％，股價最低達620元，力保5日均線，股王大立光（3008）亦下跌約0.5％，鴻海（2317）跌幅一度約2％，股價最低摔下5日線，IC設計指標股聯發科（2454）繼昨日登上天價後，今股價回檔修正，跌幅一度逾3.5％，股價最低達915元，面板雙虎友達（2409）儘管去年轉虧盈盈，但今漲多回檔，股價開低，惟早盤後跌幅收斂到0.8％附近，群創（3481）則是一枝獨秀，去年面板景氣大好，宣布針對員工提前加薪、幅度5％~10％，股價開高走高，漲幅一度近3％。

晶圓產能缺很大，IC設計得產能者得天下，天鈺（4961）有鴻海集團當靠山，產能無虞，股價大漲2.5％，最高達151.5元，聯詠（3034）則因出貨規模大，在業界原料取得上較具有談判空間，今股價黑翻紅，漲幅一度達1.5％，盛群（6202）目前上半年晶圓產能無虞，今股價也一度大漲逾3％、站上80元大關，最高達81.4元。

八大類股跌多漲少，航運、生醫等逆勢有撐，慧洋-KY（2637）上漲逾2％，宅配通（2642）、漢翔（2634）等漲幅皆逾1％；生醫股則有疫苗相關國光生（4142）大漲3％，另外，亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）漲幅逾2％。

分析師表示，考量春節長假漫漫，台灣疫情持續，以及國際金融市場不確定因素頗多，加上台股僅剩明天1個交易日就封關，昨日成交量能萎縮至3,000億以下，且指數15,800點以上高檔解套賣壓沉重，將壓抑指數表現空間，建議慎防風險及持盈保泰，選股僅建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。

（時報資訊 王逸芯）

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