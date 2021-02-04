散戶要不要抱股過年？投資專家給建議

距離台股封關僅有2個交易日，3日權值王台積電（2330）開高走低，收630元跌2元，法人操作打帶跑，所幸有股王大立光（3008）撐盤，帶領多檔高價股同步大漲創高，指數收15,771點漲11點，成交值小幅萎縮2,938億元，投資專家認為，鼠年封關前仍將維持量縮格局，看好年後紅包行情，建議投資人可適度抱股過年。

封關倒數2天，加上丙種資金上周已關帳，投資專家普遍認為，台股將呈現量縮整理格局，震幅會縮小。台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處資深經理蔡明翰及萬寶投顧董事長朱成志都認為，依過去統計，農曆年過後台股漲率達8成，另從往年2、3月表現來看都特別好，看好今年仍有紅包行情，建議投資人可抱股過年。

黃文清認為，投資人若抱現股，可抱5～7成之間，但若是融資或高槓桿的投資人，則建議持股不要太高，因台股封關期間國際股市仍可能有變。

蔡明翰也建議投資人可抱股5～7成，持有去年獲利優的NB股及半導體股族群，預期今年獲利仍持續成長，但在去年基期拉高後，成長會趨緩，另一個是可抱的部位更高一些，如落後補漲股，特別是漲價題材股，電子股如被動元件、矽晶圓、面板及記憶體，傳產股則以原物料股的塑化及鋼鐵等。

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