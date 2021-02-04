2/4盤前掃描》聯發科挑戰千金 破拳王魔咒
IC設計龍頭廠聯發科推出旗下第一款支援毫米波（mmWave）頻段的5G數據機晶片「M80」，受此消息激勵……
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
股后挑戰3千金 15檔IC設計股比價爭鋒
除聯發科股價創高外，矽力-KY、聯詠收盤股價也創歷史新高，驅動IC天鈺更拉上漲停板價146元，助攻高價IC設計股持穩高檔，包括盛群等15檔IC設計股股價相互爭鋒…閱讀全文
美股｜4指數漲跌互見 Alphabet噴漲7.3％
Google母公司Alphabet在發出亮眼財報之後，推升股價收盤漲7.3%，也成為標普500指數3日上漲…閱讀全文
9檔拚入選MSCI成分股 這2檔機會濃
投顧研究機構列出南電、旭隼、譜瑞-KY、萬海、中美晶、裕日車等九檔標的，進一步考量市值變化與落後成分股抽換因素後…閱讀全文
得晶圓產能得天下 6檔營運樂觀
晶圓代工產能已嚴重不足，又為了緩解全球車用晶片缺口，國內重量級晶圓代工廠台積電（2303）等規劃排出產能增產車用晶片，市場擔憂將衝擊其他晶片的量產時程…閱讀全文
ESG錢潮 帶旺台股十強
全球ESG基金管理規模去年已突破40.5兆美元，成為投資新顯學。投信法人表示，過去企業投資首重獲利，以EPS掛帥，但ESG概念由國外開始興起…閱讀全文
缺櫃仍無解 航運股重新揚帆
在大盤跌深反彈下，航運族群股價2日迎來反彈行情，陽明亮燈漲停、長榮亦勁揚逾9％…閱讀全文
國產聯亞新冠疫苗 拚7月過關
為加速COVID-19疫苗之開發，食藥署（TFDA）已派員至聯生藥及聯亞藥進行十數次駐廠監製，以同步監控並確保疫苗品質符合法規要求，有助縮短UB-612疫苗…閱讀全文
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