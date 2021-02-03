聯發科創新高 IC設計股比價爭鋒

IC設計龍頭廠聯發科推出旗下第一款支援毫米波（mmWave）頻段的5G數據機晶片「M80」，受此消息激勵，聯發科股價3日盤中攀高至959元，終場上漲2.04％，收在950元，創歷史天價，不但破除「一代拳王」的魔咒，並有望挑戰千金股寶座。

除聯發科股價創高外，矽力-KY、聯詠收盤股價也創歷史新高，股后矽力-KY距離3,000元關卡僅一步之遙。驅動IC天鈺更拉上漲停板價146元，助攻高價IC設計股持穩高檔，包括盛群、信驊、虹冠電、瑞昱、譜瑞-KY、原相、聯陽、敦泰、致新、創惟、太欣、松翰等15檔IC設計股股價相互爭鋒。

法人認為，聯發科推出支援mmWave和sub-6GHz的數據機M80，是往mmWave發展的一大步，預期2021年下半年將推出整合M80的5G SoC，2022年上半年將開始有手機搭載，雖尚未像高通一樣推出整合天線和RFFE的AiP模組，但持續看好聯發科在5G時代的市場地位。

聯發科2020年EPS26.01元，創六年新高，第一季上調4G、5G手機晶片組價格約10％，帶動毛利維持高檔。5G手機晶片進入高速成長期，聯發科在5G SoC的市占率，可望從2020年的30～35％，再往上推升。

瑞昱2020年稅後淨利87.94億元，改寫新猷，年增29.5％，EPS 17.24元，連兩年賺逾一股本。法人認為，受惠居家辦公、教學趨勢，加上EPS達17.24元寫新高，預估瑞昱2021年第一季將延續2020年第四季的動能，然公司庫存周轉天數下降至60天的水位，在短期並無有效的解決方案下，供應鏈供需緊張將為變數。

瑞昱2021成長動能，將以WiFi 6和其相關延伸的基礎建設應用為主，另外，公司也樂觀看待2020年動能較弱的TWS，將於2021年有不錯的成長動能。

國泰證期經理蔡明翰分析，2020年產業雖也受疫情影響，但卻反向受惠居家辦公的需求增加，NB與平板銷售優於預期，IC設計也是主要受惠者，業績強勢已反應在股價上，本益比較過往偏高，導致股價波動較大，大盤下跌時，IC設計族群為殺盤重心，但反彈時，也成為盤面的領頭羊。

蔡明翰認為，今年IC設計族群業績面，有5G與車用晶片加持，有望持續走高，因此，短線漲多震動雖大，但長線持續創高的格局不會改變，震盪拉回時，仍可持續布局。