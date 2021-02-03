ESG錢潮 帶旺台股十強

ESG永續投資熱度加速成長，吸引越來越多中長期布局資金湧入高評分企業，台灣上市櫃公司經過近年對環境、社會及公司治理重視度提高之下，也陸續跟上此波投資風潮。若從市場上3檔發行ESG相關ETF中所涵蓋的56檔成分股來看，多數都繳出股價、市值同步成長的成績單，尤其以台積電為首的10強期間市值增長速度最為快速，兼具營運及永續經營優勢。



全球ESG基金管理規模去年已突破40.5兆美元，成為投資新顯學。投信法人表示，過去企業投資首重獲利，以EPS掛帥，但ESG概念由國外開始興起，將企業永續經營概念開始導入投資市場，而從經營體質來看，有較佳的ESG評分企業，外部風險相對較低，獲利能力較佳，加上被動式投資當道，ESG也逐漸納入篩選條件之一，「雙E」投資概念成為國際資金關注的重要原則。



綜觀國內三大投信業者元大、國泰、富邦都有發行ESG相關ETF，基金規模持續成長，成為股民投資新寵。從三檔ETF最新公告成分股中，共有56檔入列，產業別涵蓋電子、金融、傳產族群。



而拉長統計期間來看，從2017年到2020年2月3日為止，其中有約8成的個股市值成長，更有54檔股價上漲，顯示投資具ESG概念的個股表現穩健。



進一步統計，近三年以來市值規模成長逾千億以上的前10大ESG概念股共有台積電、聯發科、聯電、台達電、國巨、鴻海、南亞科、智邦、和泰車、研華，全數皆是權值股，除了公司經營基本面向上，帶動買盤湧入之外，重視ESG永續經營也起了推波助瀾作用。



富邦投信指出，重視長期經營及營運品質的企業，雖然過去股價表現不一定比成長股來得亮麗，不過，在長期績效上則能獲得相對較佳的表現，例如近期從全球延燒到台股的永續投資風潮，同時重視環境、社會、以及公司治理的經營面向，也符合重視長期表現的價值型投資理念，可望持續吸金。